OpenAI: il primo hardware potrebbe arrivare entro la fine del 2026

Dopo anni passati a sviluppare software e modelli di intelligenza artificiale, OpenAI sembra pronta a compiere un passo diverso dal solito. Il 2026 potrebbe infatti segnare l’ingresso dell’azienda nel mondo dell’hardware, con la presentazione del primo dispositivo fisico progettato attorno all’AI. A suggerirlo è stato Chris Lehane, responsabile delle policy di OpenAI, intervenuto durante un evento organizzato da Axios a Davos.

Presentazione possibile, lancio ancora incerto

Secondo Lehane, OpenAI sarebbe “in linea” per mostrare il suo primo prodotto nella seconda metà del 2026. Le parole usate, però, lasciano spazio a più interpretazioni. L’azienda starebbe valutando “qualcosa nella parte finale” dell’anno, senza confermare che la presentazione coinciderà con un’immediata disponibilità commerciale. Uno scenario che appare coerente con le indiscrezioni di settore, secondo cui il debutto sul mercato potrebbe slittare direttamente al 2027.

Questa distinzione è importante, perché suggerisce un approccio prudente: prima mostrare la direzione intrapresa, poi affinare il prodotto prima della vendita vera e propria.

Il progetto con Jony Ive entra nel vivo

Alla base di questo primo hardware c’è la collaborazione annunciata lo scorso maggio tra Sam Altman e Jony Ive. L’obiettivo dichiarato è sviluppare una famiglia di dispositivi pensati fin dall’inizio attorno all’intelligenza artificiale. I due hanno confermato di recente che il primo prototipo è già pronto, un segnale che il progetto ha superato la fase concettuale ed è entrato in una fase più concreta. Le indiscrezioni parlano di un oggetto compatto, forse simile a una penna, anche se non ci sono conferme ufficiali.

Un team sempre più vicino al mondo Apple

Nel frattempo, il gruppo di lavoro continua a rafforzarsi. Janum Trivedi, ingegnere e interface designer, ha annunciato il suo ingresso nel team OpenAI × LoveFrom, dove lavorerà su “io Products”. In precedenza aveva contribuito a funzioni chiave dell’esperienza iPad in Apple, come Split View, il multitasking con drag & drop e i gesti del puntatore di iPadOS 15.