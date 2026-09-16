OpenAI chiede al Congresso USA se rallentare l’IA è legale

Un tema delicato è finito sul tavolo di alcuni membri del Congresso americano: OpenAI avrebbe chiesto indicazioni su quanto sarebbe legale, alla luce della normativa antitrust, organizzare un rallentamento dello sviluppo dell’IA condiviso da tutto il settore. Non una frenata unilaterale, dunque, ma un coordinamento tra più aziende, il che cambia completamente la natura giuridica della questione. E qui sta il nodo che ha spinto la società a rivolgersi a Washington prima di muovere qualsiasi passo.

La differenza è meno sottile di quanto sembri. Un’azienda che decide di prendersi tempo, rinviare il lancio di un modello o alzare gli standard di sicurezza interni agisce liberamente, e nessuno può contestarle nulla. Quando invece più concorrenti si mettono d’accordo su cosa fare e su quando farlo, il terreno diventa quello che il diritto della concorrenza tiene sotto osservazione da oltre un secolo. Accordi tra rivali, anche quando nascono da intenzioni dichiaratamente virtuose, rischiano di essere letti come intese restrittive.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché il diritto della concorrenza entra in gioco

La legislazione antitrust statunitense nasce per impedire che imprese in competizione si coordinino su prezzi, volumi di produzione o ritmi di innovazione. Il punto è che la logica non guarda alle motivazioni, ma agli effetti sul mercato. Un patto tra i principali laboratori di intelligenza artificiale per moderare la corsa allo sviluppo potrebbe tecnicamente assomigliare, agli occhi di un tribunale, a un’intesa per limitare l’offerta. Ed è esattamente il genere di ambiguità che spiega la richiesta di chiarimenti arrivata al Congresso da parte di OpenAI.

Chi lavora sulle politiche della tecnologia conosce bene questo paradosso. Da anni si discute della necessità di introdurre cautele condivise nello sviluppo dei sistemi più avanzati, e ogni volta ci si scontra con lo stesso ostacolo pratico: nessuna azienda vuole rallentare da sola, perché significherebbe consegnare terreno ai concorrenti, ma rallentare insieme richiede un coordinamento che la legge non guarda con favore. Una situazione bloccata, in cui la soluzione tecnica è chiara e quella giuridica molto meno.

Una richiesta che sposta la palla nel campo politico

Rivolgersi al Congresso, in questo scenario, ha una logica precisa. Solo il legislatore può creare uno spazio di manovra, per esempio prevedendo esenzioni o zone di sicurezza normativa per accordi legati alla sicurezza dei modelli. Senza un intervento di questo tipo, qualsiasi tentativo di rallentamento dello sviluppo dell’IA concordato tra più attori resterebbe esposto al rischio di contenzioso, con possibili conseguenze anche pesanti per le aziende coinvolte.

C’è poi un aspetto politico che pesa. Chiedere una guida su questo punto significa portare davanti ai parlamentari una domanda scomoda, perché li costringe a prendere posizione su un equilibrio complicato tra la spinta all’innovazione e le preoccupazioni sui rischi dei sistemi più potenti. Negli ultimi anni la linea prevalente è stata quella di non ostacolare la competizione tecnologica, soprattutto in chiave di confronto internazionale. Un’apertura verso forme di coordinamento tra laboratori andrebbe in una direzione differente.

Nel frattempo, il fatto che OpenAI abbia sentito il bisogno di porre la questione racconta qualcosa sullo stato d’animo dell’industria. La corsa ai modelli sempre più capaci procede a ritmi che le stesse aziende protagoniste descrivono come intensi, e la possibilità di premere il freno in modo collettivo viene evidentemente considerata un’ipotesi concreta, tanto da meritare una verifica preventiva sul piano legale. Non un esercizio teorico, quindi, ma una domanda posta con l’intenzione di ricevere una risposta operativa dal Congresso.