Micron DDR5 da 512 GB: fino a 12 TB in un solo server

Un singolo modulo di memoria da 512 GB di capacità è quello che Micron ha appena mostrato funzionante su più piattaforme server, un risultato che sulla carta sembra banale e invece riscrive parecchie regole nel mondo dei data center. Si tratta del primo modulo DDR5 al mondo con questa densità, capace di spingersi fino a 9200 MT/s, e il fatto che AMD e Intel siano già impegnate nella fase di validazione dice abbastanza chiaramente dove sta andando il mercato. Non è un esercizio di stile: dentro un server a doppio socket con 24 slot si arriva a 12 TB di memoria di sistema.

La spinta, manco a dirlo, arriva dall’intelligenza artificiale. I modelli linguistici di grandi dimensioni, i flussi di lavoro agentici, l’inferenza in tempo reale e i carichi su CPU con conteggi di core sempre più alti hanno fatto esplodere le richieste di DRAM, e i produttori stanno correndo per stare al passo. Micron ha risposto con un prodotto che unisce densità record e velocità record, pensato per chi gestisce analisi dati, database in memoria e simulazioni pesanti.

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Micron DDR5: come fanno a starci 512 GB su una sola stecca

Il segreto sta nel packaging. Il modulo sfrutta la tecnologia di interconnessione verticale sviluppata da Micron, che impila i die DRAM uno sopra l’altro collegandoli tramite TSV, ossia canali che attraversano il silicio. In questo modo la densità del singolo package cresce parecchio senza sacrificare le prestazioni che le architetture moderne pretendono. Il risultato è un RDIMM che, secondo l’azienda, è al momento il più denso e il più veloce disponibile per la clientela enterprise.

Raj Narasimhan, senior vice president e general manager della Cloud Memory Business Unit di Micron, ha spiegato che un RDIMM da 512 GB rende possibili server multi terabyte, con carichi AI e database più grandi, maggiore densità di virtualizzazione e migliore efficienza energetica, il tutto restando dentro gli ingombri dei server già esistenti. Che poi è il punto vero: nessuno vuole ridisegnare i rack da zero.

AMD e Intel al lavoro sulla validazione

Sul fronte dell’ecosistema, Micron sta collaborando con i due grandi nomi del calcolo server per assicurarsi che il modulo funzioni senza sorprese sulle piattaforme di prossima generazione. Amit Goel, corporate vice president per le soluzioni di ingegneria delle piattaforme Compute e Enterprise AI di AMD, ha parlato di una collaborazione ingegneristica stretta che mette insieme innovazione sul fronte calcolo e su quello memoria, con l’obiettivo di costruire infrastrutture bilanciate per carichi di lavoro sempre più complessi.

Dal lato Intel, Karin Eibschitz Segal, general manager platform and system engineering del Data Center Group, ha sottolineato come la crescita dell’AI e dei carichi ad alta intensità di dati stia cambiando le richieste rivolte all’infrastruttura server, rendendo capacità e banda di memoria fattori decisivi per le prestazioni complessive del sistema. Intel sta quindi validando il modulo da 512 GB in vista delle piattaforme server future.

Consumi giù e prestazioni su

I numeri sull’efficienza sono forse la parte più interessante. Un singolo RDIMM da 512 GB riduce la potenza operativa di oltre il 60% rispetto a quattro moduli da 128 GB messi insieme per ottenere la stessa capacità. Tradotto, meno calore da smaltire e bollette meno dolorose, in un contesto in cui i consumi dei data center sono diventati un problema concreto.

Sulle prestazioni, per i carichi limitati dalla memoria come le analisi dati basate su Spark Support Vector Machines, i moduli da 512 GB arrivano a offrire prestazioni fino a 1,4 volte superiori rispetto alle configurazioni DDR5 da 256 GB. Vantaggi significativi anche per database e piattaforme di caching particolarmente esigenti, tra cui RocksDB e Redis, con throughput più alto, maggiore concorrenza e dataset che scalano in modo più efficiente.

Il vantaggio strutturale, alla fine, è tenere più dati vicini ai motori di calcolo che li devono elaborare. Con moduli di questo tipo i set di dati restano residenti nella memoria principale, riducendo la dipendenza dai livelli di storage più lenti e limitando gli spostamenti di dati, che nei sistemi moderni costano tempo ed energia.