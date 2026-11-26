Le riunioni interne di OpenAI sono di nuovo al centro di un’inchiesta federale negli Stati Uniti, e questa volta i dettagli emersi pesano parecchio. Nei documenti depositati lunedì, la procura statunitense afferma di aver recuperato centinaia di file audio dal computer personale di Abdulrahman Alfozan, ex ingegnere della società che sviluppa ChatGPT. Non si parla quindi di qualche frammento isolato ma di un vero e proprio archivio sonoro, custodito su un dispositivo privato e non su apparecchiature aziendali.

Secondo quanto riportato negli atti, tra quei file ci sarebbero decine di registrazioni di incontri e conversazioni avvenuti all’interno di OpenAI nel mese di settembre. Un dettaglio che cambia la prospettiva sulla vicenda, perché sposta l’attenzione da un singolo episodio a un’attività che, almeno stando all’accusa, potrebbe essersi protratta nel tempo. Gli inquirenti non hanno indicato pubblicamente il contenuto di quei dialoghi, ma il numero stesso dei file basta a far capire la portata della questione.

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La battaglia sulla cauzione

Il deposito della procura non arriva per caso. È infatti la risposta alla richiesta avanzata dalla difesa, che punta a ottenere il rilascio di Alfozan dietro il pagamento di una cauzione da un milione di dollari, cioè circa 900 mila euro. Una cifra importante, pensata evidentemente per convincere il giudice che l’ex ingegnere non rappresenta un rischio e può affrontare il procedimento da uomo libero.

L’accusa la vede in tutt’altro modo. Nelle carte presentate al tribunale chiede esplicitamente al giudice di respingere l’istanza, e lo fa proprio mettendo sul tavolo la scoperta delle centinaia di file audio. In pratica la procura usa il materiale recuperato dal computer personale dell’indagato come argomento per tenerlo in custodia. La decisione spetta ora al magistrato, che dovrà valutare da una parte la garanzia economica offerta dagli avvocati e dall’altra gli elementi raccolti dagli investigatori.

Per OpenAI si tratta di una vicenda delicata sotto diversi punti di vista. Le riunioni interne di un’azienda di questo calibro toccano strategie, scelte sui prodotti e discussioni tra i vertici, informazioni che nessuna società vorrebbe mai vedere uscire dalle proprie sale. Ed è proprio questo il cuore dell’indagine, almeno per come è stata descritta finora dalle autorità.

Il registratore nascosto e l’arresto

L’inchiesta era diventata di dominio pubblico in ottobre. Stando alla ricostruzione del Dipartimento di Giustizia, tutto sarebbe partito a fine settembre, quando il personale di OpenAI ha trovato un registratore nascosto in una sala riunioni utilizzata dai dirigenti nella sede di San Francisco. Un ritrovamento che ha fatto scattare gli accertamenti e che, a distanza di qualche settimana, ha portato gli investigatori fino all’ex dipendente.

Il collegamento tra quel dispositivo occultato e i file trovati sul computer di Alfozan è ciò che l’accusa sta cercando di consolidare. Da un lato c’è lo strumento scoperto in una stanza frequentata dai manager, dall’altro un archivio di registrazioni che, secondo i procuratori, documenterebbe numerosi incontri avvenuti proprio nello stesso periodo. Due tasselli che, messi insieme, compongono il quadro presentato al giudice.

Fonte: TecnoAndroid