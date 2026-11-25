Una giuria statunitense ha dichiarato Huawei colpevole di frode bancaria e di cospirazione per il furto di segreti commerciali. Il verdetto è arrivato il 24 novembre 2026 e chiude un procedimento nato dalle accuse formalizzate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel 2019. Non tutte le contestazioni però hanno retto in aula, visto che il colosso cinese è stato assolto sia dall’accusa di associazione a delinquere, il cosiddetto racketeering, sia da quella di cospirazione per ostacolare la giustizia.

La decisione rischia di pesare soprattutto sul piano economico. Huawei non può già vendere i propri prodotti sul mercato americano, eppure la condanna potrebbe tradursi in sanzioni dal valore di diversi miliardi.

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Huawei, le accuse dei procuratori e il nodo del racketeering

Il reato di racketeering viene tradizionalmente riservato alle attività criminali organizzate, quelle che nell’immaginario comune si associano alla mafia. I procuratori americani erano però convinti che potesse adattarsi anche a quello che descrivevano come un furto ripetuto di proprietà intellettuale e di informazioni riservate da parte dell’azienda. Non è la prima volta che Huawei finisce sotto accusa per aver copiato o sottratto tecnologie ai concorrenti, e il Dipartimento di Giustizia ha portato come prova la vendita di router che contenevano codice preso da un’altra società del settore.

Il fascicolo andava comunque oltre la questione dei segreti commerciali. Secondo l’accusa il gruppo cinese avrebbe violato le restrizioni imposte da Washington vendendo apparecchiature all’Iran e alla Corea del Nord, per poi ingannare banche e funzionari allo scopo di nascondere quelle operazioni. È proprio da qui che deriva la condanna per frode bancaria.

La replica di Huawei e il ricorso annunciato

In una nota ufficiale Huawei ha accolto con favore l’assoluzione dall’accusa di racketeering, sostenendo che fosse priva di qualsiasi “base fattuale”. L’azienda è andata anche oltre, affermando di ritenere che le restanti accuse del governo siano altrettanto infondate dal punto di vista giuridico e dei fatti. Le cinque controversie sui segreti industriali citate dall’accusa, prosegue il comunicato, erano tutte cause civili già risolte nel corso degli ultimi vent’anni.

Il gruppo sottolinea inoltre che nessun tribunale ha mai riconosciuto Huawei responsabile di appropriazione indebita e volontaria di proprietà intellettuale, e che la società non è mai stata condannata a pagare danni per sottrazione di informazioni riservate. Per questo intende esaminare con attenzione le sentenze e intraprendere tutte le azioni legali necessarie a tutelare i propri diritti e interessi. L’avvocato dell’azienda, Brian Heberlig, ha confermato che verrà presentato ricorso in appello contro le condanne.

Il divieto della FCC e le nuove verifiche in corso

Capire quale impatto concreto avrà il verdetto sul business del gruppo non è semplice. Huawei infatti è già esclusa dal mercato statunitense perché inserita nella Covered List della FCC, la Federal Communications Commission. Al di là dell’eventuale pagamento di sanzioni miliardarie, gli effetti diretti sulle attività commerciali restano quindi poco chiari.

L’attenzione delle autorità americane sul produttore cinese, comunque, non sembra destinata a calare. Nel 2025 la FCC ha avviato un’indagine per verificare se Huawei e altre due aziende cinesi, ZTE e China Telecom, stessero aggirando le restrizioni in vigore. Un fronte aperto che potrebbe esporre la società a controlli ancora più stringenti negli Stati Uniti nel prossimo futuro.

Fonte: TecnoAndroid