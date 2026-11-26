Il Black Friday su Amazon è appena partito e tra le prime promozioni a farsi notare ce n’è una che riguarda da vicino chi ama gli sparatutto. Il nuovissimo COD Modern Warfare 4 è infatti disponibile a prezzo scontato su diverse piattaforme, con un’iniziativa che non si limita a una sola versione del gioco ma coinvolge ben tre edizioni differenti. Per chi stava ancora rimandando l’acquisto del nuovo capitolo, il momento giusto potrebbe essere proprio questo.

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Lo sconto su COD Modern Warfare 4 arriva con il Black Friday

La notizia interessa soprattutto due categorie di giocatori. Da una parte ci sono gli appassionati storici di Call of Duty, quelli che seguono la serie da anni e che ogni nuova uscita la attendono con una certa curiosità. Dall’altra c’è chi più in generale apprezza gli sparatutto e magari guardava a questo nuovo episodio con interesse ma senza aver ancora deciso di portarlo a casa. In entrambi i casi la promozione del Black Friday rappresenta un’occasione concreta, perché permette di mettere le mani su un titolo appena uscito spendendo meno del previsto.

Non capita spesso che un gioco così recente finisca subito in offerta, e proprio per questo l’iniziativa di Amazon ha attirato l’attenzione. Di solito le uscite più attese mantengono il prezzo pieno per un po’ di tempo e chi vuole risparmiare è costretto ad aspettare mesi. Con COD Modern Warfare 4 invece il prezzo scontato arriva quasi a ridosso del lancio, una circostanza che rende la proposta piuttosto interessante per chi non vuole attendere troppo prima di iniziare a giocare.

Tre edizioni in offerta per diverse piattaforme

L’aspetto forse più rilevante della promozione riguarda la varietà dell’offerta. Su Amazon non è stata scontata una sola versione del gioco ma tre edizioni distinte di COD Modern Warfare 4, e il ribasso interessa più piattaforme. Questo significa che la scelta non è vincolata a un unico sistema e che ciascun giocatore può orientarsi verso la versione più adatta alla propria configurazione, senza dover rinunciare al risparmio. Avere a disposizione più edizioni consente anche di valutare con calma quale formato preferire. C’è chi punta alla versione essenziale per entrare subito in azione e chi invece cerca qualcosa in più rispetto al pacchetto base. Prima di completare l’ordine conviene comunque controllare con attenzione la scheda di ciascun prodotto, così da verificare la piattaforma selezionata e il contenuto dell’edizione scelta, evitando sorprese al momento della consegna.

Le promozioni legate al Black Friday si muovono spesso in fretta e la disponibilità dei singoli articoli può variare nel corso delle giornate dedicate agli sconti. Per questo chi è interessato a COD Modern Warfare 4 farebbe bene a non lasciar passare troppo tempo, soprattutto se ha già in mente l’edizione e la piattaforma su cui giocare. La nuova promozione di Amazon è attiva da ora e permette di acquistare a prezzo ridotto tre edizioni del nuovo capitolo della serie.

Fonte: TecnoAndroid