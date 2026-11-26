La sonda Hera dell’Agenzia spaziale europea è arrivata a destinazione e ha iniziato a muoversi attorno al sistema binario di Didymos, la coppia di asteroidi dove nel 2022 la NASA ha fatto schiantare volontariamente la sua sonda DART. L’obiettivo è ricostruire cosa sia davvero successo a Dimorphos, il più piccolo dei due corpi, dopo quell’urto. Potrebbe essersi formato un cratere oppure l’intero asteroide potrebbe essere stato rimodellato. Le risposte serviranno a capire come proteggere la Terra da eventuali minacce future.

Il veicolo, grande più o meno quanto una piccola automobile, viaggia oggi a una distanza compresa tra 25 e 30 chilometri dai due asteroidi. È partita la cosiddetta fase di caratterizzazione iniziale, pensata per offrire ai ricercatori un quadro generale dei corpi celesti e dell’ambiente che li circonda. “Il nostro scopo in questo momento è raccogliere i risultati generali utili agli obiettivi di difesa planetaria della missione”, spiega lo scienziato della missione Michael Kueppers. Secondo Kueppers le immagini mostreranno per la prima volta l’aspetto globale di un piccolo asteroide che ha subito un impatto ad altissima velocità durante il primo test di deviazione mai tentato. “I nostri modelli avevano previsto molti modi diversi in cui l’asteroide avrebbe potuto reagire, ma Hera ci dirà quale previsione era quella giusta, ammesso che ce ne sia una!”

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Perché Hera vola disegnando rettangoli nello spazio

Muoversi attorno a un asteroide non ha molto a che vedere con l’esplorazione di un pianeta. Didymos misura circa 780 metri di diametro e ha un’attrazione gravitazionale circa 40.000 volte più debole di quella terrestre. Il suo compagno Dimorphos è largo appena 151 metri e la sua gravità è all’incirca 200.000 volte inferiore a quella del nostro pianeta. Con forze così deboli un’orbita circolare classica semplicemente non è praticabile.

La sonda Hera si sposta quindi attorno al baricentro comune dei due asteroidi a una velocità bassissima, circa 12 centimetri al secondo, più o meno il passo di un insetto che corre sul terreno. Invece di seguire una traiettoria morbida procede lungo linee quasi rette. A intervalli alternati di tre e quattro giorni accende i propulsori mentre si allontana dagli asteroidi e cambia direzione di 90 gradi. Nascono così le insolite orbite rettangolari, una strategia che sfrutta l’esperienza maturata con la missione Rosetta dell’ESA dedicata a una cometa. C’è anche un vantaggio in termini di sicurezza, perché se un’accensione programmata dovesse fallire Hera tenderebbe naturalmente ad allontanarsi invece di avvicinarsi pericolosamente ai due corpi. E visto che si muove così piano ogni correzione di rotta consuma pochissimo propellente.

La missione è guidata dal centro di controllo ESOC di Darmstadt, in Germania. Nonostante la sonda si trovi a circa 196,5 milioni di chilometri dalla Terra, i controllori restano in contatto con lei per circa otto ore al giorno grazie a quattro enormi antenne per lo spazio profondo da 35 metri di diametro, installate in Argentina, Spagna e Australia. Il team collabora da vicino con gli specialisti di dinamica del volo dell’ESA, che a partire dai dati inviati da Hera calcolano la sua posizione esatta rispetto agli asteroidi e preparano i comandi per spostarla in sicurezza da un punto all’altro.

Le domande lasciate aperte dall’impatto di DART

Il 26 settembre 2022 la sonda DART, con una massa di 580 chilogrammi, ha colpito Dimorphos a circa 6,1 chilometri al secondo, sollevando una gigantesca nube di detriti estesa per 10.000 chilometri. L’urto ha modificato il moto dell’asteroide accorciando di circa 33 minuti il tempo che impiega a completare un giro attorno a Didymos. Un risultato storico per la difesa planetaria, perché ha dimostrato che lanciare deliberatamente un veicolo contro un asteroide può cambiarne la traiettoria.

Gli scienziati però non sanno ancora con precisione come l’impatto abbia trasformato Dimorphos. Servono poi dati più accurati su composizione, struttura interna e massa, informazioni che potrebbero spiegare perché lo spostamento orbitale sia stato molto più ampio di quanto previsto dalle simulazioni al computer. Sono dettagli indispensabili per rendere l’impatto cinetico, così si chiama questa tecnica, una strategia affidabile, capace di prevedere come reagiranno tipi diversi di asteroidi se colpiti.

Nei prossimi mesi Hera esaminerà Dimorphos da vicino con diversi strumenti scientifici e rilascerà due piccoli CubeSat chiamati Juventas e Milani, ciascuno grande più o meno come una scatola da scarpe. Questi minisatelliti si spingeranno ancora più vicino all’asteroide per raccogliere misurazioni aggiuntive, e in una fase successiva la missione passerà alle operazioni di atterraggio.

Fonte: TecnoAndroid