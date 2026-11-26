Un rene di maiale trapiantato in una donna di 58 anni continua a funzionare da un anno intero, e per la prima volta chi ha ricevuto un organo di questo tipo ha raggiunto i dodici mesi senza dover tornare alla dialisi. È un traguardo storico per i trapianti di rene di maiale, perché nessun organo prelevato da questo animale e impiantato in un essere umano aveva mai retto così a lungo. Il dato più rilevante sta proprio nella durata, che oggi rappresenta un record assoluto per questa pratica.

Per capire il peso della notizia basta pensare a cosa significa per un paziente vivere legato a una macchina. La dialisi sostituisce in parte il lavoro dei reni quando questi non riescono più a filtrare il sangue, ma impone ritmi rigidi e una dipendenza costante dalle strutture sanitarie. Liberarsene, anche solo per un periodo, cambia radicalmente la quotidianità di una persona. Nel caso di questa paziente il periodo non è stato breve. Parliamo di un anno pieno in cui l’organo trapiantato ha svolto il proprio compito senza che fosse necessario ricorrere al trattamento sostitutivo.

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Perché un anno senza dialisi conta così tanto

Nel campo dello xenotrapianto, cioè il trapianto di organi da una specie animale all’essere umano, il tempo è il metro di giudizio più severo. Un organo può sembrare funzionare bene nei primi giorni e poi cedere, ed è proprio la tenuta nel lungo periodo a separare un esperimento promettente da una strada percorribile. Superare la soglia dei dodici mesi significa entrare in un territorio che finora nessuno aveva mai raggiunto con un rene di questo tipo.

La paziente, una donna di 58 anni, è diventata così la prima persona a toccare questo traguardo. Non si tratta di un dettaglio simbolico. Ogni mese in più in cui il rene ha continuato a lavorare ha spostato un po’ più in là il limite di ciò che si riteneva possibile, fino ad arrivare a una durata che viene definita da record. Ed è proprio questa continuità a rendere il risultato così significativo agli occhi di chi segue da vicino la ricerca sui trapianti.

C’è poi un aspetto che riguarda la percezione stessa di questa tecnica. Per molto tempo l’idea di impiantare un organo animale in un essere umano è stata vista con una certa distanza, quasi come qualcosa di confinato ai laboratori. Un caso come questo, invece, mostra un rene che funziona davvero dentro il corpo di una persona e che le ha permesso di vivere un anno intero senza dialisi.

Un record che riguarda il funzionamento dell’organo

Il punto centrale della vicenda resta la funzionalità del rene trapiantato. Non è soltanto il fatto che l’organo sia rimasto al suo posto, ma che abbia continuato a fare quello per cui era stato impiantato, ovvero sostituire i reni della paziente nella loro attività. È questo che ha reso superfluo il ritorno alla dialisi ed è questo che ha trasformato il caso in una pietra miliare.

La durata raggiunta viene descritta come senza precedenti per i trapianti di rene di maiale. Nessun altro ricevente era arrivato tanto lontano, e il fatto che a riuscirci sia stata proprio questa donna di 58 anni la colloca in una posizione unica nella storia di questa pratica medica. Un traguardo che pesa per la paziente prima di tutto, ma che riguarda anche il cammino complessivo dello xenotrapianto.

Il rene di maiale impiantato nella donna, al compimento dell’anno, continua dunque a funzionare, e lei è la prima persona ad aver trascorso dodici mesi senza dialisi grazie a un organo di questo tipo.

Fonte: TecnoAndroid