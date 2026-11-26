Una delle consigliere della contea di Cochise, in Arizona, mette in dubbio la provenienza delle firme raccolte contro il data center di SpaceX. Secondo la sua ricostruzione, fino al 70% dei firmatari della petizione che punta a bloccare il progetto non abiterebbe nemmeno nella zona. Una presa di posizione che arriva a pochi giorni da un passaggio decisivo per i piani dell’azienda di Elon Musk, impegnata a costruire infrastrutture di calcolo sulla terraferma.

Il voto del 9 dicembre e le promesse di SpaceX

La data cerchiata in rosso è il 9 dicembre. Quel giorno SpaceX si gioca una partita da circa 64 miliardi di euro su due fronti, con udienze in contemporanea. Da una parte c’è un’importante agevolazione fiscale municipale nel Texas meridionale. Dall’altra c’è il via libera urbanistico nella Cochise County, nell’angolo sudorientale dell’Arizona.

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Proprio qui la Planning and Zoning Commission, cioè la commissione che si occupa di pianificazione e destinazione dei terreni, dovrà stabilire se concedere un’autorizzazione speciale all’uso del suolo a Tombstone Resources LLC. È la società incaricata di realizzare il campus di SpaceX, un complesso da circa 43 miliardi di euro esteso su 747 acri, poco più di 300 ettari.

Per rendere l’operazione più digeribile, l’azienda ha messo sul tavolo diverse contropartite. Si parla di circa 3,1 miliardi di euro in investimenti destinati al potenziamento della rete elettrica, della promessa di tagliare fino al 20% le bollette della luce dei residenti e dell’impegno ad adottare un sistema di raffreddamento a secco, che eviterebbe di pompare acqua dalle falde per uso industriale.

Non è bastato a tranquillizzare tutti. Una parte della popolazione locale continua a temere le ricadute sull’acquifero della regione, già sotto pressione, e sulla tenuta della rete. La struttura, una volta completata, assorbirebbe infatti 6.000 megawatt di potenza.

Le accuse di Kathleen Gomez sulla petizione

In questo clima si inserisce l’uscita di Kathleen Gomez, membro del consiglio dei supervisori della contea. La consigliera sostiene che l’opposizione al progetto non sia del tutto spontanea e che buona parte delle adesioni raccolte contro il campus arrivi da fuori. Racconta di aver controllato personalmente le raccolte firme. In una, spiega, bastava scrivere il proprio nome senza indicare indirizzo o provenienza. Nell’altra, ospitata su Change.org, almeno il 60% dei sottoscrittori non risulterebbe residente nella Cochise County.

Gomez non nasconde il fastidio. “Ho un vero problema con le persone che stanno fuori dalla nostra contea e cercano di dirci cosa dovremmo fare e cosa no”, ha dichiarato, ricordando che la sua famiglia vive nella zona dagli anni Ottanta dell’Ottocento. Ha aggiunto di non voler rovinare il territorio né peggiorarlo, perché una prospettiva del genere la “farebbe inorridire”.

La consigliera rivendica anche la capacità della comunità di decidere per sé. A suo dire gli abitanti della contea sono persone intelligenti, sanno cosa vogliono e hanno approvato un piano regolatore molto accurato. A chi avesse il tempo di verificare una per una le firme, come ha fatto lei, sostiene che apparirebbe chiaro come tantissime non provengano dalla zona, “almeno il 60% e fino al 70%”. La sua decisione, ha precisato, si baserà su ciò che sente direttamente dalle persone per strada e dalle associazioni che incontra.

La richiesta di rinvio della procuratrice generale

Sul fronte opposto si è mossa la procuratrice generale dell’Arizona, Kris Mayes. Ha già chiesto alla contea di rimandare il voto del 9 dicembre finché le agenzie statali e federali non avranno concluso una revisione completa del progetto. Mayes ha inoltre annunciato un incontro pubblico nella Cochise County fissato per il 3 dicembre, con l’obiettivo di ascoltare direttamente i residenti prima che la commissione si esprima.

Fonte: TecnoAndroid