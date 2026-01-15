Opel Astra 2026: presentata ufficialmente la nuova versione

Il percorso di rinnovamento intrapreso da Opel continua senza deviazioni. A tal proposito, è emblematico il restyling del modello Astra presentato al Salone di Bruxelles 2026. Si tratta di un’evoluzione studiata, mostrata nel contesto giusto e con l’intenzione di ribadire quanto tale modello resta centrale per il marchio. La scelta di Bruxelles non sorprende, così come non sorprende la conferma della versione Sports Tourer, segno che Opel continua a credere nella versatilità come valore aggiunto. Dopo tanta attesa, la nuova Astra si lascia finalmente osservare senza filtri, mostrando cosa cambia davvero e cosa, invece, è rimasto volutamente invariato. L’Astra non cerca di reinventarsi, piuttosto punta a rafforzare la propria identità, rendendola più attuale e in linea con il recente linguaggio stilistico di Opel.

Opel: ecco i dettagli del restyling della nuova Astra 2026

I cambiamenti più presenti sono osservabili dal frontale. L’Opel Vizor viene reinterpretato con maggiore precisione, diventando il punto focale del design. Al centro campeggia il logo illuminato del marchio, un elemento che non è solo scenografico, ma funge da origine visiva per la nuova firma luminosa dei fari Intelli-Lux HD Matrix LED. Anche il paraurti è stato rivisto con discrezione, giusto quanto basta per dare all’insieme un’aria più dinamica. A completare il quadro arrivano nuovi cerchi in lega da 17 e 18 pollici e una palette colori aggiornata, con le nuove tinte Kontur White e Klover Green. Oltre alla possibilità di scegliere una carrozzeria bicolore con tetto nero.

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Sul piano tecnico, la novità più concreta riguarda la versione elettrica. La Astra Electric adotta una nuova batteria da 58 kWh che porta l’autonomia fino a 454 km nel ciclo WLTP. La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 100 kW e debutta la tecnologia V2L, che consente di utilizzare l’energia della batteria per alimentare dispositivi esterni.

All’interno Opel ha preferito non stravolgere un’impostazione già collaudata. Concentrandosi piuttosto sulla qualità della vita a bordo. I nuovi sedili anteriori ergonomici Intelli-Seat, ora di serie, migliorano il comfort quotidiano. Mentre i sedili AGR restano disponibili per chi percorre molti chilometri e cerca un supporto più avanzato. I rivestimenti sono stati aggiornati con materiali pensati per aumentare la sensazione di qualità, senza dimenticare l’attenzione alla sostenibilità, grazie all’impiego di materiali riciclati.