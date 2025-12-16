OneUI 8.5 e batteria: Samsung cambia le regole del risparmio energetico

Con l’arrivo delle prime versioni Beta di OneUI 8.5, Samsung chiarisce subito quale sarà uno dei pilastri dell’aggiornamento, la batteria. Non si tratta di un semplice affinamento grafico o di qualche ritocco marginale, ma di un intervento su una delle funzioni più utilizzate dagli utenti Android, ovvero il Risparmio energetico. Nelle versioni precedenti dell’interfaccia Samsung, questa modalità era pensata come una soluzione rapida e poco personalizzabile, utile a contenere i consumi ma senza una vera distinzione tra scenari diversi. Con One UI 8.5, invece, l’approccio cambia radicalmente.

Samsung introduce una gestione più articolata, pensata per rendere il comportamento dello smartphone più coerente e, soprattutto, più efficace quando l’autonomia diventa una priorità assoluta. La nuova impostazione distingue chiaramente tra una modalità Standard, adatta all’uso quotidiano, e una modalità Massima, concepita per situazioni di emergenza. Nel primo caso, la batteria viene preservata attraverso limitazioni ormai familiari, come la riduzione delle prestazioni del processore, il contenimento della luminosità e una gestione più conservativa del display. L’esperienza resta fluida e utilizzabile, ma con consumi più controllati.

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OneUI 8.5: modalità Massima e batteria al centro dell’esperienza Galaxy

. Con questa impostazione, smartphone riduce drasticamente le attività in background e limita le notifiche alle sole applicazioni considerate essenziali o selezionate manualmente dall’utente. L’obiettivo non è quello di offrire un’esperienza completa, ma di garantire che il dispositivo resti operativo il più a lungo possibile quando la carica residua diventa critica.

Samsung sembra voler offrire una sorta di “modalità sopravvivenza”, pensata per quei momenti in cui non è possibile ricaricare il telefono e ogni punto percentuale di batteria conta davvero. È evidente che non si immagina questa modalità come qualcosa da usare ogni giorno, ma come un’opzione consapevole e mirata, da attivare solo quando serve davvero. Tale approccio riflette una maturità crescente nella gestione dell’energia, lasciando all’utente la libertà di scegliere quanto spingersi verso il risparmio estremo. Anche se la funzione è ancora in fase Beta e limitata a pochi modelli, il messaggio è chiaro. One UI 8.5 vuole offrire un controllo più raffinato dell’autonomia, trasformando la batteria da semplice limite tecnico a risorsa gestibile in modo intelligente e flessibile.