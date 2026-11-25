Il lancio di OnePlus Nord 7 sembra ormai vicino, e le prime immagini trapelate mostrano uno smartphone con alcune caratteristiche tecniche piuttosto sorprendenti. A stupire non è tanto la batteria da 9.000 mAh, una capacità diventata quasi uno standard tra i produttori cinesi, e nemmeno lo schermo a 144 Hz. L’elemento che salta subito all’occhio è quella che viene descritta come una striscia luminosa RGB inserita nel modulo fotografico posteriore, un dettaglio decisamente fuori dal comune per un telefono di questa categoria.

Le foto sono arrivate grazie al leaker Abhishek Yadav, che il 24 novembre 2026 le ha condivise insieme a una breve lista di specifiche. Nelle immagini la luce in questione dovrebbe essere quella di colore arancione, sistemata in verticale all’interno del blocco delle fotocamere. Quale sia il suo scopo preciso al momento non viene chiarito, ma la sua presenza basta a rendere Nord 7 diverso da molti concorrenti che puntano su un aspetto più tradizionale.

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Le specifiche tecniche di OnePlus Nord 7

Oltre alla luce sul retro, la scheda tecnica attribuita al dispositivo appare parecchio interessante per un modello che dovrebbe collocarsi nella fascia media o economica del mercato. Sul fronte dello schermo si parla di un display Super AMOLED a 144 Hz, una frequenza di aggiornamento elevata che di solito si associa a prodotti più costosi e che promette uno scorrimento particolarmente fluido.

A muovere il tutto dovrebbe pensarci il MediaTek Dimensity 8500, il chip scelto per gestire le prestazioni del telefono. Sul versante dell’autonomia c’è poi la già citata batteria da 9.000 mAh, accompagnata da una ricarica cablata da 80 W. Una combinazione del genere, almeno sulla carta, mette insieme capacità generosa e tempi di rifornimento contenuti, due aspetti a cui chi cerca un dispositivo da usare tutto il giorno presta spesso parecchia attenzione.

Riassumendo le voci emerse finora, il pacchetto di OnePlus Nord 7 comprenderebbe quindi uno schermo Super AMOLED a 144 Hz, il processore Dimensity 8500, un accumulatore da 9.000 mAh e la ricarica via cavo a 80 W. Si tratta di specifiche non ancora ufficiali, ma che delineano un quadro piuttosto ricco per un prodotto pensato per non pesare troppo sul portafoglio.

Design tra cornice turchese e modulo fotografico

Le immagini permettono anche di farsi un’idea abbastanza precisa dell’estetica del telefono. La scocca posteriore è lucida e di colore scuro, mentre la cornice laterale sfoggia una tonalità verde che tende al turchese. Nella parte superiore sinistra trova posto il modulo fotografico, la cui forma ricorda parecchio, a dirla tutta, un’icona di iOS.

All’interno del blocco si distinguono chiaramente due fotocamere disposte in verticale. Di fianco compaiono il flash LED e proprio la striscia RGB che ha attirato tanta curiosità, posizionata in modo da accompagnare l’andamento verticale dei sensori.

Un altro scatto mostra invece Nord 7 visto frontalmente con il display acceso. Lo schermo sembra perfettamente piatto e circondato da cornici relativamente sottili, mentre la fotocamera anteriore è alloggiata nel classico foro centrale, una soluzione ormai adottata quasi universalmente.

Fonte: TecnoAndroid