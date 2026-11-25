The Witcher 4 cambierà il modo di affrontare le missioni rispetto al passato, e il motivo ha un nome preciso: Ciri. La nuova protagonista della saga avrà un carattere più impulsivo rispetto a Geralt e le scelte affidate ai giocatori saranno molto più legate alle emozioni. Per vedere tutto questo con i propri occhi servirà però pazienza, perché il gioco non arriverà prima del 2028.

Nel frattempo i fan della serie avranno modo di salutare il celebre Strigo in un’ultima occasione. È infatti in arrivo il prossimo anno The Witcher 3: Songs of the Past, che racconterà l’ultima avventura di Geralt di Rivia. Un capitolo che chiude idealmente un’era e che prepara il terreno al passaggio di testimone, già annunciato da tempo ma ora un po’ più chiaro nei suoi contorni.

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Ciri prende il posto di Geralt, e non è solo questione di volto

Per la prima volta nella storia della serie sarà Ciri a vestire i panni della protagonista principale. Chi conosce i romanzi e i giochi precedenti sa bene quanto il suo personaggio sia diverso da quello del mentore. Geralt è sempre stato il cacciatore di mostri misurato, quello che soppesa ogni parola e che raramente si lascia trascinare dall’istinto. La sua erede, almeno stando a quanto emerso, avrà un approccio decisamente meno trattenuto.

Ed è proprio qui che sta la differenza più grande. Un temperamento più impulsivo non resta confinato ai dialoghi o alle scene d’intermezzo ma finisce per incidere sulla struttura stessa delle missioni. Il nuovo capitolo, stando a quanto anticipato, proporrà incarichi pensati attorno a questa personalità, con decisioni che nascono più dal cuore che dal calcolo freddo. Un cambio di prospettiva che riguarda il modo in cui il giocatore vivrà le vicende, non soltanto il personaggio che guiderà sullo schermo.

Le scelte sono da sempre il cuore della saga ruolistica. Nei capitoli con Geralt molte decisioni avevano il sapore di un compromesso ragionato, spesso amaro, quasi sempre frutto di una valutazione distaccata. Con The Witcher 4 l’impostazione sembra spostarsi verso un terreno più personale, dove a pesare saranno soprattutto i sentimenti della protagonista. Un’evoluzione che va di pari passo con il suo carattere e che promette un’esperienza diversa pur restando dentro lo stesso universo narrativo.

Bisogna comunque mettere in conto un orizzonte piuttosto lontano. Il nuovo episodio non vedrà la luce prima del 2028, quindi la strada da percorrere è ancora lunga. Prima di allora toccherà a Songs of the Past tenere compagnia agli appassionati, con l’ultima avventura dedicata a Geralt di Rivia in arrivo il prossimo anno. Solo dopo il congedo dello Strigo i riflettori si sposteranno definitivamente su Ciri e sul suo modo più istintivo di affrontare il Continente.

Le informazioni disponibili per ora si fermano qui. Il nuovo capitolo vedrà Ciri come protagonista principale per la prima volta, proporrà missioni costruite attorno a una personalità più impulsiva e decisioni più legate alle emozioni, e arriverà non prima del 2028.

Fonte: TecnoAndroid