La data di uscita di Pokemon Vento e Onda appare oggi più incerta che mai, e tra gli appassionati comincia a farsi strada il timore concreto di un rinvio. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Nintendo e The Pokémon Company avrebbero deciso di posticipare il lancio del nuovo capitolo della serie, pensato come esclusiva per Switch 2. Parliamo comunque di voci di corridoio e non di comunicazioni ufficiali, eppure la notizia ha già fatto il giro della community in pochissimo tempo.

Il clima attorno al gioco, conosciuto a livello internazionale come Pokemon Winds and Waves, era già piuttosto acceso nei giorni scorsi. Prima di questa nuova ondata di rumor, infatti, a tenere banco erano stati i leak sul cosiddetto Pokedex impossibile da completare, una fuga di notizie che aveva diviso i giocatori e alimentato discussioni infinite. Adesso però l’attenzione si è spostata su una questione ben più delicata per chi aspetta il titolo, cioè quando sarà davvero possibile metterci le mani sopra.

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Il presunto rinvio interno di Pokemon Vento e Onda

Al centro delle chiacchiere c’è l’ipotesi di un rinvio interno. Il concetto è abbastanza semplice da spiegare anche a chi non segue da vicino il settore. Non si tratterebbe di uno slittamento annunciato pubblicamente, ma di una decisione presa a porte chiuse dalle due aziende coinvolte, che avrebbero rivisto i propri piani senza ancora comunicarlo in modo esplicito ai giocatori. Proprio per questo motivo la situazione resta piuttosto nebulosa e ogni nuova voce viene accolta con un misto di curiosità e apprensione.

Va sottolineato che l’intera vicenda si basa su indiscrezioni e che il rinvio viene descritto come ipotetico. Nessun dettaglio sulle tempistiche di questo eventuale spostamento è emerso, così come non sono state chiarite le ragioni che avrebbero spinto Nintendo e The Pokémon Company a rivedere la tabella di marcia. Allo stato attuale, insomma, il quadro è fatto più di supposizioni che di certezze, e la prudenza è d’obbligo nel maneggiare informazioni di questo tipo.

La community divisa tra social e forum

Come spesso accade quando si parla di Pokémon, il tam tam sui social è stato immediato. Le discussioni si sono moltiplicate anche sui principali forum videoludici, dove i fan si interrogano su cosa possa significare un eventuale slittamento per il futuro della nuova avventura. C’è chi si mostra preoccupato per l’attesa che potrebbe allungarsi e chi invece preferisce non dare troppo peso a voci che, almeno per il momento, non hanno trovato riscontri ufficiali.

Il fatto che il gioco sia un’esclusiva Switch 2 rende la faccenda ancora più sentita. Per molti possessori della nuova console della casa di Kyoto, Pokemon Vento e Onda rappresenta infatti uno dei titoli più attesi in assoluto, e qualsiasi notizia che metta in dubbio la sua uscita finisce inevitabilmente per catalizzare l’attenzione. A questo si somma l’effetto dei leak precedenti, che avevano già messo la community in uno stato di allerta costante, pronta a cogliere ogni minimo segnale proveniente dal mondo dello sviluppo.

Ad oggi, comunque, il destino del progetto resta legato alle sole indiscrezioni emerse online. Nintendo e The Pokémon Company non hanno diffuso alcuna conferma né smentita riguardo al presunto rinvio interno di Pokemon Winds and Waves, e la data di uscita del nuovo capitolo per Switch 2 continua a essere avvolta nell’incertezza.

Fonte: TecnoAndroid