Con il Black Friday arriva un’occasione piuttosto interessante per chi aspettava il momento giusto per mettere le mani su RoboCop: Rogue City. Su Amazon è infatti attivo uno sconto decisamente aggressivo sulla versione fisica per PS5, che porta il gioco al prezzo più basso di sempre. Parliamo di un taglio che ha quasi dell’incredibile e che proprio per questo merita attenzione immediata, perché offerte del genere vanno colte al volo prima che spariscano dal catalogo.

La formula dell’occasione è semplice. Il negozio online ha ritoccato verso il basso il costo della copia su disco destinata alla console Sony e lo ha fatto in modo netto, tanto da renderlo il valore più conveniente mai visto finora per questo titolo. Chi preferisce avere tra le mani la confezione, magari per collezionarla o per prestarla a qualcuno dopo averla finita, trova insomma un motivo in più per non rimandare l’acquisto.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Andate subito sul canale Telegram @codiciscontotech per avere le offerte Amazon gratis e tutti i migliori prezzi bassi del momento.

Il gioco firmato Teyon e le piattaforme disponibili

Per chi non lo conoscesse, RoboCop: Rogue City rappresenta l’ultimo capitolo della serie dedicata al celebre poliziotto cibernetico ed è stato sviluppato dallo studio Teyon. Il debutto sugli scaffali risale al 2 novembre del 2023, quando il titolo è uscito contemporaneamente su più piattaforme. Oltre a PlayStation 5 era possibile trovarlo anche su Windows e su Xbox Series X, così da coprire praticamente tutto il pubblico interessato, dai giocatori da salotto fino a quelli che preferiscono il computer.

Lo sconto di cui si parla però riguarda nello specifico l’edizione per la console di casa Sony. Chi gioca su altre macchine non rientra quindi in questa particolare promozione legata alla versione su disco, che resta l’elemento centrale dell’offerta proposta durante il periodo del Black Friday. Per i possessori di PS5 invece il momento sembra quello ideale per recuperare un’avventura uscita ormai da qualche tempo, senza dover spendere quanto richiesto al lancio. Vale la pena sottolineare un aspetto. Quando un titolo tocca il suo minimo storico su una piattaforma come Amazon, chi era rimasto alla finestra trova finalmente l’occasione per decidersi. E il fatto che qui si parli di una copia fisica rende la cosa ancora più appetibile per una certa fascia di appassionati, quella che ama costruire la propria collezione scaffale dopo scaffale.

Una demo gratuita su Steam per provarlo prima

C’è poi un dettaglio utile per chi nutre ancora qualche dubbio e non vuole acquistare a scatola chiusa. Su Steam è disponibile una demo gratuita di RoboCop: Rogue City, che permette di affrontare le prime due missioni del gioco senza sborsare nulla. Un modo pratico per farsi un’idea concreta dell’esperienza proposta da Teyon, capire se lo stile e il ritmo dell’avventura risultano convincenti e valutare con calma se approfittare o meno dello sconto.

La prova gratuita, va detto, gira sulla piattaforma per computer e non sulla console. Chi possiede un PC può comunque sfruttarla come assaggio preliminare per poi orientarsi verso l’edizione per PS5 in offerta su Amazon, oppure scegliere direttamente la versione per Windows. Le due missioni iniziali offrono un primo contatto con il mondo di gioco e con le meccaniche principali, abbastanza per capire se il titolo fa al caso proprio.

Fonte: TecnoAndroid