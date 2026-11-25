Un gruppo di ricercatori impegnato nella ricerca dell’Arca di Noè sostiene di aver individuato del legno vecchio di 4.300 anni nei pressi del Monte Ararat. Secondo il team quel materiale risalirebbe proprio all’epoca del grande diluvio, e questo basta a spiegare l’entusiasmo con cui la notizia è stata accolta da chi insegue da tempo le tracce della leggendaria imbarcazione. C’è però un dettaglio che gli archeologi conoscono bene e che invita alla prudenza prima di gridare alla scoperta del secolo. Si chiama problema del legno vecchio ed è uno degli inciampi più classici quando si prova a datare un reperto.

La zona del ritrovamento non è casuale. Ararat è da sempre il punto di riferimento per chi cerca l’arca, il luogo su cui si concentrano spedizioni, ipotesi e speranze di chi vorrebbe dare una conferma materiale al racconto. Trovare un frammento di legno antico proprio lì, con un’età che coincide con il periodo del diluvio, sembra quasi troppo bello per essere vero. Ed è esattamente questo il punto su cui conviene fermarsi a ragionare con calma.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Che cosa significa davvero il problema del legno vecchio

Il cuore della questione sta in una differenza sottile ma decisiva. Quando si data un pezzo di legno si scopre, in sostanza, quando è cresciuto quel materiale e non quando qualcuno lo ha tagliato, lavorato o usato per costruire qualcosa. Le due cose possono coincidere, certo, ma molto spesso tra la vita dell’albero e l’impiego del legno passa parecchio tempo. Ecco perché il problema del legno vecchio è così temuto da chi lavora sugli scavi.

Un tronco può restare a terra per secoli prima che qualcuno lo raccolga. Il legname può essere recuperato da strutture più antiche e riutilizzato. Persino all’interno dello stesso albero le parti centrali sono più vecchie di quelle esterne, perché crescono anni e anni prima degli anelli superficiali. Tutto questo significa che un’età di 4.300 anni dice qualcosa sull’origine del materiale ma non racconta automaticamente la storia dell’oggetto di cui faceva parte, ammesso che facesse parte di un oggetto.

Perché una data non basta a dimostrare l’esistenza dell’arca

Ed è qui che la faccenda si complica. Anche accettando la datazione del legno così come viene presentata, il salto logico tra un frammento antico e la prova dell’esistenza dell’Arca di Noè resta enorme. Un legno vecchio di oltre quattro millenni trovato vicino ad Ararat è un legno vecchio di oltre quattro millenni trovato vicino ad Ararat. Collegarlo all’imbarcazione biblica richiede elementi ben diversi da una semplice coincidenza cronologica.

Il team dal canto suo appare convinto e considera il ritrovamento coerente con il periodo del grande diluvio. È un’interpretazione che si capisce, soprattutto per chi ha investito tempo ed energie in questa ricerca. Ma proprio il problema del legno vecchio ricorda che l’età di un materiale e l’età del suo utilizzo sono due misure distinte, e confonderle porta facilmente a conclusioni affrettate.

La comunità archeologica, in casi come questo, tende a muoversi con molta cautela. Non si tratta di scetticismo per partito preso ma di un metodo che nasce dall’esperienza. Molti reperti sono stati datati in modo apparentemente impeccabile per poi rivelare, a un’analisi più attenta, che il legno era stato raccolto o riutilizzato molto dopo la sua formazione. È lo stesso rischio che pesa oggi sul frammento trovato sulle pendici del Monte Ararat, e la squadra che lo ha portato alla luce continua a sostenere che appartenga all’epoca del diluvio.

Fonte: TecnoAndroid