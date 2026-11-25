Il Giappone ha un problema serio con il futuro dei suoi semiconduttori e per affrontarlo ha scelto una strada decisamente originale, cioè una fabbrica di chip su ruote capace di raggiungere università e aziende. Quando si pensa alla produzione di chip vengono in mente stabilimenti enormi, macchinari di precisione estrema e investimenti da miliardi di euro. Dietro tutto questo apparato però c’è un aspetto che il denaro da solo non basta a sistemare, ovvero la formazione delle persone che dovranno padroneggiare i processi produttivi. Imparare a realizzare un chip non è affatto semplice se l’accesso alle attrezzature per scopi didattici resta limitato.

Proprio da qui nasce l’idea della Minimal Fab Promoting Organization, un’organizzazione giapponese specializzata nelle tecnologie di fabbricazione dei semiconduttori. Il progetto si chiama mobileFab e verrà mostrato per la prima volta dal 9 all’11 dicembre durante la fiera SEMICON Japan 2026 a Tokyo. In pratica si tratta di un container trasportabile su camion che ospita tre macchinari di produzione ed è pensato per offrire esercitazioni pratiche sia negli istituti scolastici sia nelle imprese.

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MobileFab al Giappone: perché servono decine di migliaia di tecnici

Il contesto aiuta a capire l’urgenza. La taiwanese TSMC sta ampliando la propria presenza industriale nel Paese, mentre Rapidus punta ad avviare la produzione in massa di chip a 2 nanometri tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028. Con progetti di questa portata la disponibilità di personale qualificato diventa centrale. Una stima del 2024 dell’associazione di settore JEITA indicava che appena nove aziende giapponesi avrebbero avuto bisogno di circa 43.000 professionisti nel decennio successivo. A complicare il quadro c’è un’ulteriore difficoltà segnalata dal Ministero dell’Istruzione e ripresa nel comunicato dell’organizzazione, cioè la carenza di docenti preparati per insegnare la parte pratica.

Come funziona la tecnologia Minimal Fab

Per capire come si possa rimpicciolire così tanto un impianto produttivo bisogna guardare a Minimal Fab, una tecnologia sviluppata dall’Istituto Nazionale di Scienza e Tecnologia Industriale Avanzata del Giappone, noto come AIST. I wafer, ossia le sottili lamine di materiale semiconduttore su cui vengono costruiti i circuiti, misurano qui appena 12,5 millimetri di diametro contro i 300 millimetri tipici di molti grandi stabilimenti. Vengono lavorati uno alla volta in macchinari larghi circa 30 centimetri che grazie ad ambienti puliti localizzati e sistemi di trasporto chiusi permettono di fare a meno di una vasta camera bianca.

All’interno del container troveranno posto tre apparecchi dedicati alla fotolitografia, una tecnica fondamentale nella realizzazione dei chip. Il primo stende uno strato di materiale fotosensibile sul wafer, il secondo usa la luce per proiettare il disegno desiderato senza bisogno di una maschera fisica e il terzo rimuove in modo selettivo alcune parti di quel materiale attraverso lo sviluppo. Il risultato è un motivo impresso nello strato fotosensibile che servirà da base per le lavorazioni successive. Durante la fiera di Tokyo sono previste dimostrazioni di questo processo della durata di 15 o 20 minuti.

Dalle aule alle missioni spaziali

Qualche esempio concreto chiarisce cosa potrebbero imparare gli studenti. Il centro di formazione tecnica di Sasebo utilizza già quattro macchinari Minimal Fab in un programma che coinvolge allievi di diverse discipline. A Kumamoto invece i ragazzi progettano i propri circuiti integrati, ricevono wafer con transistor già fabbricati dall’AIST, partecipano alla creazione delle interconnessioni e ne valutano le caratteristiche elettriche. L’obiettivo è replicare questa esperienza con mobileFab affiancando ai suoi strumenti ulteriori fasi di incisione e verifica elettrica svolte sul posto.

Le potenzialità della tecnologia vanno comunque oltre la didattica. Nel 2021 la società giapponese Yokogawa Solution Services ha realizzato con apparecchiature Minimal Fab il prototipo di un’unità aritmetica e logica, il circuito che esegue operazioni matematiche e logiche. Il lavoro era stato commissionato dall’agenzia spaziale giapponese JAXA per studiare metodi capaci di garantire qualità e ripetibilità dei processi in vista di una possibile produzione in piccole quantità di dispositivi destinati ai veicoli spaziali. L’azienda ha verificato il funzionamento del circuito tramite misurazioni con un oscilloscopio.

Il passo successivo sarà portare la fabbrica di chip mobile oltre i padiglioni della fiera. I responsabili contano di avviare i programmi educativi intorno ad aprile 2027 e affermano di aver già suscitato l’interesse di diverse istituzioni accademiche e aziende. L’intenzione è ampliare le occasioni di formazione pratica in varie regioni del Paese, comprese quelle dove dotarsi di attrezzature proprie risulta complicato.

Fonte: TecnoAndroid