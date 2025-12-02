OnePlus 15R: il flagship con batteria “infinita” da 8.300 mAh

Il nuovo OnePlus 15R sarà uno dei nuovi smartphone più attenzionati in giro per via di una caratteristica fondamentale, un vero selling-point: la batteria super da 8.300 mAh. Si tratta di addirittura 1.000 mAh in più rispetto alla batteria del OnePlus 15, già considerata molto generosa con i suoi 7.300 mAh. Il risultato è un’autonomia che punta a ridefinire il concetto di durata all’interno dei flagship moderni.

Il comparto energetico non si distingue soltanto per la capacità. Il 15R supporterà anche la ricarica rapida da 100 W, un abbinamento che sulla carta promette tempi di ricarica molto contenuti nonostante l’enorme mole di energia che la batteria può immagazzinare.

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Possibili differenze fuori dalla Cina

C’è un aspetto da monitorare: la capacità potrebbe subire variazioni nei mercati internazionali. Le normative sulle spedizioni delle celle al litio, infatti, diventano più restrittive man mano che aumentano le dimensioni delle batterie. Non è da escludere, quindi, che fuori dalla Cina la capacità venga ridotta. Nel Nord America esiste già una limitazione legata alla potenza di ricarica: il OnePlus 15, ad esempio, è stato distribuito con ricarica a 80 W, invece dei 100 W dichiarati nella versione cinese.

Nonostante queste possibili differenze, OnePlus 15R resta un dispositivo progettato per garantire un’autonomia fuori scala. Non a caso, all’interno dell’azienda è stato definito un vero killer dei power bank, come sottolineato dal presidente China Li Jie Louis su Weibo. Nel suo post parla di una batteria capace di mantenere prestazioni elevate anche dopo un’intera notte di gioco e della possibilità di viaggiare leggeri senza dover ricorrere a un power bank o alla modalità di risparmio.

Prestazioni e certificazioni da vero top di gamma

Il resto della scheda tecnica è coerente con le ambizioni del dispositivo. OnePlus 15R integrerà il processore Snapdragon 8 Gen 5, un display con refresh rate fino a 165 Hz e un set di certificazioni particolarmente completo: IP66, IP68, IP69 e IP69K, a conferma della grande resistenza a polvere, acqua e getti ad alta pressione.

La presentazione italiana è già stata fissata: il 17 dicembre arriverà insieme a Pad Go 2 e Watch Lite. Con una combinazione di potenza, autonomia e robustezza così marcata, OnePlus 15R si candida a essere una scelta di riferimento per chi cerca uno smartphone Android estremamente duraturo.