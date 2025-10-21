OnePlus 15 avrà la batteria più grande tra i flagship del brand

Il lancio di OnePlus 15 si sta avvicinando. L’azienda cinese ha previsto la conferenza di presentazione per il prossimo 27 ottobre ma la campagna di comunicazione è già entrata nel vivo. Attraverso i poster condivisi online, il marchio sta svelando molti dettagli sul prossimo flagship.

Il nuovo OnePlus 15 sarà lo smartphone top di gamma con la batteria più capiente mai realizzato dall’azienda. Attraverso un post su Weibo, il brand ha svelato che la capacità della batteria sarà di 7.300 mAh rendendolo a tutti gli effetti un battery-phone.

Ma non è tutto, il flagship supporterà la ricarica rapida cablata raggiungendo i 120W mentre la ricarica wireless raggiungerà i 50W. Non mancherà la possibilità di sfruttare lo smartphone come un powerbank alimentando altri dispositivi attraverso la ricarica bypass.

Inoltre, stando a quanto emerso fino ad ora, possiamo scoprire altri dettagli sulla scheda tecnica del dispositivo. OnePlus ha scelto di equipaggiare un display OLED X3 da 6,78 pollici prodotto da BOE dotato di risoluzione pari a 1.5K e refresh rate a 165Hz. Il display ad ultrasuoni integrato nel display garantirà un accesso sicuro per le app e i pagamenti.

Le prestazioni di OnePlus 15 saranno garantite dal SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm. Il sistema potrà contare su fino a 16 GB di RAM LPDDR5x e fino ad 1 TB di memoria UFS 4.1. Il produttore ha introdotto anche un chip aggiuntivo P3 per la gestione del display al fine di sollevare il SoC dal carico di lavoro non dedicato alle performance.

Il comparto fotografico del flagship è ancora avvolto dal mistero ma alcune indiscrezioni indicano la presenza di tre ottiche. La principale potrebbe essere una Sony LYT-700 da 50 megapixel a cui si affiancheranno due sensori Samsung JN5 da 50 megapixel per gli scatti ultra-grandangolari e con zoom periscopico.