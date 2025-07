OnePlus 15 e Ace 6: lancio congiunto in autunno per i due nuovi smartphone

Le ultime notizie che sono trapelate sul web in queste ore vedono OnePlus pronta a modificare la sua strategia di lancio. L’azienda cinese infatti avrebbe intenzione di presentare durante la stessa finestra temporale, addirittura nello stesso evento, i due prossimi OnePlus 15 e OnePlus Ace 6. In questo modo quindi non ci sarà più il doppio appuntamento a cui tutti erano abituati. Il mese scelto dovrebbe essere autunnale, più precisamente ad ottobre.

Tutto pronto per l’autunno: OnePlus va in scena con i suoi top

Come sempre, OnePlus 15 sarà inizialmente disponibile sul mercato cinese ma ci sarebbe un colpo di scena: potrebbe arrivare l’addio alla storica collaborazione con Hasselblad. Per quanto concerne le specifiche tecniche, OnePlus 15 arriverebbe con un display da 6,78″ con risoluzione 1,5K, leggermente inferiore rispetto al pannello QHD+ del precedente OnePlus 13. In compenso, si parla di un’importante novità: una batteria mai vista prima su un OnePlus, che potrebbe garantire un salto significativo in termini di autonomia.

Quanto al chip, il OnePlus 15 dovrebbe integrare il nuovo Snapdragon 8 Elite 2, mentre per il OnePlus Ace 6 si fa riferimento a un SoC con codice SM8850, che secondo alcuni analisti potrebbe essere il prossimo Snapdragon 8s Gen 5.

OnePlus Ace 6: medio gamma per il mercato cinese

La vera sorpresa riguarda proprio il OnePlus Ace 6, che verrà lanciato insieme al flagship, evitando il tradizionale slittamento di due mesi. Lo scorso anno, ad esempio, il OnePlus 13 era arrivato a ottobre, mentre l’Ace 5 era stato svelato solo a dicembre. La linea Ace, ricordiamo, è destinata esclusivamente al mercato cinese, anche se alcuni modelli raggiungono il mercato globale con altri nomi, come accade con la gamma Nord.

Inoltre, il salto numerico da OnePlus 13 a OnePlus 15 segue la logica comune in Asia orientale, dove il numero 4 viene spesso evitato per motivi culturali, in quanto associato alla parola “morte”.

OnePlus prepara anche i prossimi mesi

A completare il quadro delle novità, nel corso del 2025 OnePlus dovrebbe svelare due nuovi modelli compatti con Android, pensati per un pubblico alla ricerca di dispositivi dalle dimensioni ridotte ma dalle alte prestazioni. Infine, per chi è in attesa della versione potenziata, bisognerà probabilmente aspettare dicembre per vedere un possibile OnePlus 15 Pro.