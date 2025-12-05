OnePlus 15: la versione cinese e diversa dalla globale, ecco cosa cambia

Il nuovo OnePlus 15 arriva in due varianti distinte, una per la Cina e una per il mercato internazionale. A colpo d’occhio sembrano identiche, ma il confronto diretto permette di capire dove le due versioni iniziano a prendere strade diverse. La prima distinzione si nota già aprendo la confezione: il modello cinese offre una dotazione completa, con custodia, caricatore da 120 W e cavo inclusi. La variante globale, invece, arriva con il solo cavo e la documentazione. È una scelta legata alle politiche ESG applicate nei mercati come Europa e Nord America, che spingono i produttori a ridurre accessori e materiali, e porta anche a una scatola più compatta.

Per quanto riguarda il software, la distanza è altrettanto chiara. Il modello cinese utilizza ColorOS, mentre la versione globale adotta OxygenOS. Le due interfacce sono simili nella struttura, ma le funzioni AI risultano più avanzate lato ColorOS. Cambiano anche gli assistenti vocali integrati: in Cina ogni produttore utilizza soluzioni proprietarie, mentre nei mercati internazionali si trovano Google Assistant o Gemini già integrati. Gemini può essere installato anche sulla variante cinese, ma richiede passaggi aggiuntivi.

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Rete, eSIM, autonomia e aggiornamenti: cosa cambia nell’uso reale

Per quanto riguarda la connettività, il divario è più evidente nei Paesi extra-europei. Le versioni cinesi del OnePlus 15 non supportano alcune bande utilizzate in Nord America, come B12, B13 e B17, con un impatto sulla stabilità del segnale nelle zone meno coperte. Altrove, compresa l’Europa, questa mancanza è poco rilevante. Il modello globale integra anche il supporto eSIM, permettendo l’uso combinato di due nano-SIM più due profili eSIM. La variante cinese non offre questa funzione.

Sul fronte dell’hardware interno, OnePlus ha scelto di mantenere invariata la dotazione. La batteria da 7300 mAh è presente in entrambe le versioni, senza differenze legate ai singoli mercati. È una scelta non scontata, considerando che altri produttori talvolta limitano la capacità delle versioni destinate all’Europa.

La garanzia rappresenta invece un punto critico per chi valuta l’acquisto del modello cinese. In caso di problemi, il dispositivo deve essere inviato in Cina per la riparazione, mentre i centri locali difficilmente accettano interventi, anche a pagamento. La variante globale, invece, segue i canali di assistenza previsti nei diversi Paesi.

Infine, la gestione degli aggiornamenti segna un altro elemento di distinzione. Il OnePlus 15 globale riceve quattro major update di sistema e sei anni di patch di sicurezza, mentre la versione cinese tende a ricevere le patch con ritardi significativi e senza garanzie chiare sui cicli di supporto.

L’unico vantaggio netto della versione cinese resta il prezzo. Anche acquistandola tramite rivenditori internazionali, il costo finale rimane più basso rispetto alla variante globale. Inoltre, dato che il bootloader può essere sbloccato senza limitazioni, molti utenti installano direttamente la ROM internazionale sul modello cinese, attenuando così gran parte delle differenze tra le due varianti.