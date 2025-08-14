Il design di OnePlus 15 sembra simile a quello dell’iPhone 16 Pro

Manca ancora qualche mese alla presentazione ufficiale, ma OnePlus 15 è già protagonista di una serie di indiscrezioni che delineano una vera e propria rivoluzione stilistica per il marchio cinese. Secondo quanto trapelato, il prossimo top di gamma abbandonerà il modulo fotografico circolare che aveva caratterizzato le generazioni precedenti, in favore di una disposizione più ordinata e laterale, decisamente simile a quella prevista per iPhone 16 Pro.
Snapdragon 8 Elite 2 e una batteria da 7.000 mAh: potenza e autonomia al centro del OnePlus 15
Il cambiamento estetico, se confermato, potrebbe segnare l’inizio di una nuova filosofia di design per OnePlus. Più vicina quindi a una visione simmetrica e minimale. A supportare questa transizione ci sarà anche un display AMOLED da 6,7 pollici. Con risoluzione 1.5K e cornici sottilissime su ogni lato. Che sono rese possibili grazie alla tecnologia LIPO, già vista su altri flagship d’alta gamma. L’obiettivo? Un look pulito, uniforme e senza distrazioni visive.
Oltre al design, anche la scheda tecnica lascia intendere che OnePlus punti a ridefinire i confini della fascia alta. A bordo ci sarà il nuovo Snapdragon 8 Elite 2, spinto fino a 5 GHz grazie a core avanzati chiamati Pegasus. Il chip sarà ottimizzato per gestire funzionalità dell’intelligenza artificiale in tempo reale. Ormai sempre più centrali nei dispositivi di prossima generazione.
Tra le novità più sorprendenti, si segnala una batteria da 7.000 mAh. Che è una delle più capienti mai viste su uno smartphone premium. Con inoltre la ricarica rapida da 100 W. Non mancheranno poi tre fotocamere da 50 MP. Tutte con sensori grandangolari, ultra-grandangolari e periscopici. Alcune voci parlano persino di un sensore periscopico da 200 MP, segno di un possibile cambio di rotta anche nel comparto fotografico, complice la fine della storica partnership con Hasselblad.
Infine, si vocifera la rimozione del celebre Alert Slider, sostituito da un tasto multifunzione per l’accesso rapido alle funzioni AI. Il debutto del dispositivo è atteso in Cina a ottobre, con lancio globale previsto nei primi mesi del 2026.