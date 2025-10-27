Ad
OnePlus 15 è ufficiale in Cina: potenza estrema e design raffinato

Prestazioni da top di gamma e attenzione al gaming, questo è il mix che caratterizza OnePlus 15 che ad oggi è uno dei migliori smartphone

scritto da Felice Galluccio
OnePlus 15 ufficiale

Presentato in Cina durante un evento dedicato, OnePlus 15 punta su prestazioni ed estetica. Gli utenti ormai lo attendevano da tempo, soprattutto alla luce delle numerose indiscrezioni che avevano affollato i vari siti di informazione durante queste settimane. Ora è tutto reale, con grande attesa per i prezzi italiani.

Design e display

 linee pulite e bordi ultra-sottili da 1,15 mm su tutti i lati. La scocca è bilanciata con distribuzione del peso 50:50, a beneficio dell’ergonomia. Il frontale ospita un AMOLED da 6,78″ FHD+ (2772×1272) piatto, rapporto schermo-scocca del 95,5%, 450 ppi, chip Display P3, picco di 1.800 nit e campionamento del tocco fino a 330 Hz. Il refresh adattivo 1-120 Hz può estendersi fino a 165 Hz in contesti di gioco, con un sistema di protezione della vista per l’uso prolungato.

Prestazioni, raffreddamento e rete

Sotto il cofano c’è lo Snapdragon 8 Elite Gen 5: +20% CPU e +23% GPU con riduzione dei consumi (CPU -35%, GPU -20%). La memoria arriva a 16 GB LPDDR5X e fino a 1 TB UFS 4.1. Il nuovo Glacier Cooling System è più ampio del 43% e raddoppia la capacità di assorbimento capillare dell’acqua, per mantenere le frequenze elevate nelle sessioni lunghe. Sul fronte connettività: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, IR, USB-C 3.2 Gen 1 e GPS. Presente il chip di rete gaming G2 a 3 core e ottimizzazioni che dichiarano latency di rete -65,85%, aggiornamenti gioco +71,3% e trasmissione video +42% su reti congestionate. Non manca il chip AI R100 a supporto delle funzioni intelligenti di sistema. Il software è ColorOS 16.

Fotocamere con imaging LUMO

Il comparto fotografico integra la tecnologia LUMO Condensed Light Imaging (OPPO). Davanti c’è una 32 MP f/2,4 (21 mm eq.) con AF. Dietro, tripla 50 MP: principale Sony f/1,8 (24 mm eq., AF, OIS a due assi), ultra-grandangolare f/2,0 (16 mm eq., AF, FOV 116°) e tele f/2,8 (80 mm eq., AF, OIS a due assi) con zoom ottico 3,5x. Registrazione video fino a 8K 30 fps.

Batteria, ricarica e audio

L’autonomia è affidata a 7.300 mAh (due celle da 3.650 mAh), con Super Flash Charge 120 W via cavo e wireless 50 W. In dotazione 2 speaker stereo, 3 microfoni e OReality Audio. Il sensore d’impronte ultrasonico è integrato nel display. La resistenza certificata è IP66/IP68/IP69/IP69K.

Dimensioni, colori e varianti

Misure: 161,42 × 76,67 × 8,10 mm (Original Sand Dune) / 8,20 mm (Absolute Black, Mist Purple). Peso: 211 g (Original Sand Dune) / 215 g (Absolute Black, Mist Purple). Colori: Original Sand Dune, Absolute Black, Mist Purple.

Prezzi (Cina)

OnePlus 15 è in vendita in Cina nelle seguenti configurazioni:

  • 12/256 GB: 3.999 yuan (circa 482 €)

  • 16/256 GB: 4.299 yuan (circa 518 €)

  • 12/512 GB: 4.599 yuan (circa 554 €)

  • 16/512 GB: 4.899 yuan (circa 590 €)

  • 16 GB/1 TB: 5.399 yuan (circa 650 €)

Un pacchetto che coniuga prestazioni spinte, attenzione alla dissipazione e connettività aggiornata, con un display ad alto frame rate pensato per ingolosire chi cerca uno smartphone “all-around” con un chiaro accento sul gaming.

