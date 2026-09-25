One UI 9, ecco le date per Galaxy S26, S25 e S24

La distribuzione della One UI 9 è partita davvero e Samsung ha finalmente messo qualche data nero su bianco, chiarendo quando l’aggiornamento basato su Android 17 arriverà sui modelli delle generazioni precedenti, Galaxy S25 compresa. Il rilascio della versione stabile è cominciato ieri, dopo il debutto nativo su Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8, poi su Galaxy S26 FE, e adesso la nuova interfaccia ha iniziato a muoversi sulla serie Galaxy S26 partendo dalla Corea del Sud.

Il punto interessante, però, riguarda tutto quello che viene dopo. Perché i top di gamma appena lanciati ricevono il software nuovo per definizione, mentre la vera curiosità sta nei tempi di chi ha in tasca un dispositivo di uno o due anni fa.

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Per Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra la distribuzione è già in corso in Corea del Sud, ma l’allargamento internazionale sembra fissato per lunedì 21 settembre 2026. Non è solo una deduzione basata sulle abitudini dell’azienda: una comunicazione di Samsung Thailandia indica proprio quella data, il che rende plausibile un arrivo anche in Italia nello stesso periodo.

Subito dietro, nella scaletta, ci sono Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7. Per questi cinque modelli l’aggiornamento dovrebbe partire a livello internazionale dalla settimana successiva, quindi dal 28 settembre 2026, con la Corea probabilmente servita già a metà settimana, forse mercoledì 23 settembre. Galaxy S25 Edge non viene citato in modo esplicito, ma è ragionevole pensare che segua i fratelli di gamma senza troppo ritardo.

Lo stesso comunicato tira in mezzo anche Galaxy S23 FE, atteso nel corso di ottobre 2026. Per il resto bisogna ragionare per analogia, e qui entrano in gioco i flagship del 2024.

Galaxy S24 e Galaxy S23, cosa aspettarsi a ottobre

Il programma beta per Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra è già avviato, e incrociando quel dato con le tempistiche dei modelli più recenti si arriva a un’ipotesi piuttosto solida: rilascio in Corea dal 30 settembre 2026 e apertura internazionale dal lunedì seguente, cioè 5 ottobre 2026. Nella stessa finestra potrebbero rientrare Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, sempre che a Seoul non emergano intoppi dell’ultimo minuto.

Riassumendo il calendario tra dati confermati e proiezioni, la situazione è questa. Il 21 settembre 2026 tocca a Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra. Il 28 settembre 2026 a Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7. Il 5 ottobre 2026, come ipotesi, ai tre Galaxy S24. Il 12 ottobre 2026, ancora come ipotesi, a Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra. E nel corso di ottobre 2026, questa volta con conferma, a Galaxy S23 FE.

Il metodo non sorprende. Anche con la One UI 8.5 Samsung aveva proceduto così, generazione dopo generazione, una settimana per volta. Curioso il contrasto con la fase di test: la beta per la serie Galaxy S26 è durata più di quattro mesi, mentre per gli altri dispositivi il passaggio dovrebbe essere molto più rapido. Le date, comunque, meritano un minimo di prudenza, perché potrebbero riferirsi al solo mercato thailandese e discostarsi di qualche giorno dal debutto europeo.

Oltre ai nomi già elencati, l’aggiornamento coinvolgerà una quantità notevole di altri prodotti: buona parte della serie Galaxy S23, diversi smartphone delle famiglie Galaxy Z e Galaxy A, i tablet più recenti della gamma Galaxy Tab e altro ancora. Ottobre e novembre 2026 si preannunciano mesi intensi sul fronte del passaggio ad Android 17, dentro e fuori dal mondo Samsung.

Fonte: TecnoAndroid