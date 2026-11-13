One UI 9.5 potrebbe registrare le chiamate WhatsApp e Telegram

Con One UI 9.5 Samsung non sembra intenzionata a stravolgere l’esperienza dei suoi smartphone, eppure il prossimo aggiornamento della sua interfaccia promette alcune novità tutt’altro che marginali. Una in particolare riguarda la registrazione delle chiamate, che potrebbe presto andare oltre le classiche telefonate e arrivare anche alle conversazioni vocali fatte su WhatsApp, Telegram e Google Meet. Accanto a questa funzione si parla anche di una trascrizione più intelligente per la tastiera di Samsung, segno che il lavoro sul software prosegue soprattutto sui dettagli che contano nell’uso quotidiano.

Non si tratta di una piccola cosa. Chi usa ogni giorno un dispositivo Galaxy sa bene che una fetta enorme delle conversazioni non passa più dalla rete telefonica tradizionale ma dalle app di messaggistica. Poter registrare solo le chiamate normali, insomma, copre ormai una parte limitata delle abitudini reali. Ed è proprio qui che il nuovo aggiornamento sembra voler intervenire.

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Una voce nuova nelle impostazioni dell’app Telefono

La scoperta arriva da una versione di test di One UI 9.5, all’interno della quale è comparsa un’opzione mai vista prima nelle impostazioni dell’app Telefono. Si chiama “Registra chiamate in altre app” e il nome lascia poco spazio all’interpretazione. Le schermate emerse mostrano chiaramente la nuova voce, collocata insieme alle altre opzioni dedicate alla gestione delle telefonate.

Toccando l’opzione si apre una pagina con una sezione intitolata “App disponibili”. Al momento lì dentro compaiono tre nomi, cioè WhatsApp, Google Meet e Telegram. La funzione, quindi, dovrebbe fare esattamente quello che promette, permettendo di registrare anche le chiamate gestite da applicazioni di terze parti e non soltanto quelle effettuate tramite il normale numero di telefono.

Vale la pena sottolineare che si parla di una build di prova. Le versioni di test servono proprio a sperimentare funzioni che poi possono essere modificate, ampliate oppure ridotte prima del rilascio definitivo. L’elenco delle app compatibili, per esempio, rappresenta la situazione attuale e non necessariamente quella che vedranno gli utenti una volta disponibile l’aggiornamento.

Le chiamate VoIP entrano nel raggio della registrazione

Il cuore della novità sta tutto nell’estensione della registrazione delle chiamate alle comunicazioni VoIP, ovvero quelle che viaggiano attraverso la connessione internet invece che sulla linea telefonica classica. Fino a oggi questo tipo di conversazioni restava fuori dagli strumenti integrati nell’app Telefono, e chi aveva bisogno di conservarne una traccia doveva arrangiarsi in altri modi.

Con One UI 9.5 le cose potrebbero cambiare parecchio. Una riunione di lavoro avviata su Google Meet, una lunga telefonata su Telegram o una chiamata veloce su WhatsApp potrebbero essere registrate direttamente dal sistema, senza passaggi complicati. Per molte persone è il genere di funzione che sembra secondaria finché non serve davvero, e a quel punto diventa preziosa.

Resta poi un aspetto da considerare con attenzione, quello dei dispositivi interessati. Stando a quanto emerso, la funzione dovrebbe arrivare sugli smartphone Galaxy, anche se non è escluso che venga riservata almeno inizialmente ai modelli di punta della gamma. Al momento non ci sono indicazioni precise sull’elenco completo dei telefoni che potranno sfruttarla, né sui tempi di distribuzione.

Quello che si vede finora è comunque abbastanza per capire la direzione presa da Samsung con il nuovo aggiornamento. Accanto alla trascrizione più evoluta per la tastiera, la possibilità di registrare le chiamate su WhatsApp, Telegram e Google Meet è la novità più concreta individuata nella versione di test di One UI 9.5, con la voce “Registra chiamate in altre app” già presente nelle impostazioni dell’app Telefono.

Fonte: TecnoAndroid