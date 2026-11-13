iPhone Duo, consegne anticipate a dicembre per alcuni clienti

Arrivano buone notizie per chi ha ordinato iPhone Duo e si era rassegnato a una lunga attesa. Alcuni clienti che avevano acquistato lo smartphone direttamente da Apple, ricevendo come stima di consegna il 25 gennaio, si sono ritrovati con una finestra di arrivo spostata molto più avanti nel calendario, tra il 14 e il 21 dicembre. Un cambiamento che, visto il periodo, ha tutta l’aria di un piccolo miracolo di Natale.

Le segnalazioni sono comparse online nelle discussioni degli appassionati e sui social, dove diversi utenti hanno condiviso la sorpresa di vedere aggiornato il proprio ordine. Non si tratta quindi di un annuncio ufficiale ma di un fenomeno osservato direttamente da chi aveva già completato l’acquisto e teneva d’occhio lo stato della spedizione.

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Consegne anticipate per iPhone Duo prima delle feste

Il dato più interessante riguarda proprio l’entità dello spostamento. Passare da fine gennaio alla seconda metà di dicembre significa guadagnare oltre un mese di attesa, e soprattutto ricevere il dispositivo in tempo per le festività natalizie. Per chi aveva pensato a iPhone Duo come regalo, o semplicemente non vedeva l’ora di metterci le mani sopra, la differenza è tutt’altro che trascurabile.

C’è poi un gruppo ancora più fortunato. Alcuni acquirenti hanno visto la propria data di consegna slittare dal 25 gennaio a una finestra compresa tra il 12 e il 14 dicembre. In pratica il telefono potrebbe arrivare con ben sei settimane di anticipo rispetto a quanto comunicato inizialmente al momento dell’ordine. Una variazione così netta non è frequente e spiega l’entusiasmo con cui la notizia è circolata tra gli utenti.

Va detto che l’aggiornamento non ha coinvolto tutti allo stesso modo. Le testimonianze parlano di alcuni clienti e non della totalità degli ordini, per cui chi ha acquistato il dispositivo non deve dare per scontato di rientrare tra i beneficiari. Conviene controllare lo stato del proprio acquisto per verificare se la finestra di arrivo sia cambiata oppure no.

Cosa vede oggi chi ordina iPhone Duo sullo store Apple

Chi invece decide di acquistare adesso trova una situazione diversa. Sul negozio online di Apple la stima per i nuovi ordini di iPhone Duo effettuati oggi resta fissata al 25 gennaio, la stessa data che in origine era stata indicata anche a chi aveva prenotato in precedenza e che ora si ritrova con un anticipo considerevole.

Questo significa che lo spostamento delle consegne riguarda per il momento gli ordini già esistenti e non si è ancora tradotto in tempi di attesa più brevi per i nuovi acquirenti. Chi effettua l’acquisto in queste ore deve quindi mettere in conto un arrivo a fine gennaio, almeno stando alle indicazioni mostrate attualmente dal sito dell’azienda di Cupertino.

Fonte: TecnoAndroid