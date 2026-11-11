Google Fi lancia la super rete: cambio automatico tra due reti 5G

Con un aggiornamento corposo, Google Fi reintroduce il cambio di rete automatico grazie all’arrivo di un partner definito “secondario”. Si tratta di una novità che riporta l’operatore virtuale di Google alle sue origini, quando ancora si chiamava Project Fi e permetteva agli abbonati di sfruttare sia la rete di T-Mobile sia quella di Sprint. Col passare degli anni il secondo partner era sparito dalla scena e il servizio si era appoggiato quasi interamente su un’unica infrastruttura. Ora quel modello torna, con una veste nuova e qualche accorgimento in più.

Apple Fi: come funziona la nuova super rete di Google Fi

Il cuore dell’aggiornamento si chiama super rete. La maggior parte degli utenti resterà collegata alla “rete primaria”, ma il sistema passerà in automatico alla “rete secondaria” quando questo porta un miglioramento concreto delle prestazioni. A decidere il momento giusto ci pensano delle soglie intelligenti, pensate proprio per evitare salti inutili da un operatore all’altro. Al lancio però non è prevista la possibilità di cambiare rete manualmente, quindi tutto avviene dietro le quinte.

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Google per adesso non ha svelato il nome del secondo partner. Ha comunque confermato il supporto all’Ultra Wideband e, in via ufficiale, parla di un passaggio tra “due delle reti 5G più veloci d’America”. Sul fronte delle priorità le garanzie non mancano: sulla rete primaria i dati degli abbonati non vengono mai declassati, mentre sulla rete di riserva viene assegnata la priorità QCI più alta. In pratica chi usa Google Fi rientra tra gli ultimi a subire rallentamenti nei momenti di congestione. Lo stesso vantaggio vale anche all’estero, dove sono disponibili reti partner locali, per chi ha sottoscritto i piani Flexible e Unlimited Premium.

C’è però un limite iniziale legato all’hardware. Il passaggio tra reti funzionerà prima di tutto su Pixel 9 e sui modelli successivi dotati di eSIM Google Fi, a patto che non ci siano altre SIM attive. Alla base c’è la tecnologia Multiple Enabled Profiles di Android, che consente di gestire due profili operatore su un solo chip. Nell’app di Google Fi compare inoltre una scheda chiamata “La tua super rete” nella sezione Home, che mostra a quale rete si è collegati in quel momento. Toccando la voce dedicata all’attività si può consultare la cronologia dei passaggi e vedere quando è avvenuto l’ultimo. L’app segnala anche quando ci si trova nel raggio di una rete W+.

WiFi Auto Connect+ arriva su Samsung e Motorola, e debutta Ask Fi

Proprio le reti W+ sono protagoniste della seconda novità. Il servizio WiFi Auto Connect+, finora riservato ai telefoni Pixel, si allarga ad alcuni modelli Samsung Galaxy (dalla serie S23 in poi, oltre a Fold 5, Flip 5 e successivi) e ai Motorola più recenti. Parliamo di reti WiFi premium presenti in milioni di aeroporti, centri commerciali, negozi e ristoranti. Il collegamento avviene in automatico e i dati vengono cifrati dalla Google Fi Virtual Carrier Network, così da proteggere la navigazione anche sulle connessioni pubbliche.

L’ultimo tassello riguarda l’assistenza. L’app di accompagnamento si arricchisce di Ask Fi, una chat basata sull’intelligenza artificiale che punta a fornire risposte rapide e una procedura guidata per risolvere i problemi più comuni. Quando serve un aiuto più approfondito si può chiedere l’intervento di un operatore umano, con un passaggio fluido che conserva il contesto della conversazione già avviata.

Tutte queste novità iniziano a essere distribuite da subito, anche se il cambio di rete arriverà in modo graduale. Il lancio è accompagnato da alcune promozioni. I nuovi abbonati che acquistano Pixel 11 Pro ottengono uno sconto immediato di circa 430 euro e un rimborso di circa 515 euro distribuito in 24 crediti mensili, a cui si aggiunge un credito sul servizio di circa 9 euro al mese per due anni con il piano Unlimited Premium. L’offerta scade il 18 novembre 2026. Chi possiede già un Pixel ma non usa ancora Google Fi può invece ottenere il 50% di sconto su alcuni piani illimitati per 12 mesi, con promozione valida fino al 1 dicembre 2026.

Fonte: TecnoAndroid