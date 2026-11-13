Super Cruise arriva in Europa: guida senza mani su 180.000 km

Il Super Cruise di General Motors arriva in Europa e porta con sé una promessa che molti automobilisti aspettavano da tempo, cioè viaggiare con le mani lontane dal volante. Il debutto è fissato per metà dicembre su alcuni modelli elettrici Cadillac. Si comincia con Optiq MY2025 e si prosegue con i crossover Lyriq e Vistiq MY2026. Prima di immaginare lunghi viaggi passati a guardare il paesaggio conviene però chiarire un punto fondamentale. Quel “senza mani” non significa affatto che l’auto faccia tutto da sola, perché il sistema rientra nella guida assistita e non in quella autonoma.

Come funziona il Super Cruise sulle strade europee

La tecnologia lavora soltanto su strade mappate con estrema accuratezza, quindi autostrade e arterie a doppia carreggiata, fino a una velocità massima di 130 km/h. Al momento del lancio il Vecchio Continente potrà contare su oltre 180.000 km di percorsi compatibili sparsi in 16 Paesi. Germania, Francia e Svizzera figurano tra i primi mercati in cui il servizio sarà attivo. Il cuore del sistema mette insieme mappe ad alta precisione, telecamere, radar e GPS, affiancati da un cruise control adattivo che regola velocità e distanza dal veicolo davanti. Anche le code a singhiozzo del traffico più congestionato vengono gestite senza problemi.

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Quando l’assistente di Cadillac è in funzione lo segnala una barra luminosa verde posizionata nella parte alta del volante. Il cambio di corsia è previsto, ma scatta solo quando è il guidatore ad azionare l’indicatore di direzione. In altre parole il software non sceglie in autonomia il momento giusto per sorpassare. Per rendere tutto più semplice il costruttore ha integrato Google Maps nello schermo di navigazione, con una mappa che indica in tempo reale quali tratti supportano il Super Cruise e dove invece bisogna tornare a guidare in prima persona.

I numeri americani e il nodo del Livello 2

Negli Stati Uniti il sistema è disponibile dal 2017 e nel frattempo ha macinato più di un miliardo di chilometri percorsi senza mani sul volante. I veicoli abilitati sono circa 750.000 e i modelli compatibili della galassia General Motors superano quota 20. Sono cifre che offrono una certa garanzia sulla maturità raggiunta da questa tecnologia.

Capitolo costi. Sul mercato americano il servizio è incluso gratuitamente per i primi tre anni, poi diventa necessario sottoscrivere un abbonamento. Per l’Europa Cadillac non ha ancora reso noti prezzi né condizioni.

Resta poi l’aspetto più delicato. Nonostante un nome che evoca scenari futuristici, il Super Cruise è classificato come sistema di Livello 2 secondo la scala SAE. Questo significa che chi siede al posto di guida deve rimanere vigile e pronto a riprendere il controllo in qualunque istante. A vigilare su questo c’è un sistema di monitoraggio del conducente che verifica di continuo che l’attenzione resti puntata sulla strada. Niente sonnellini quindi, niente telefonate e niente episodi di serie TV durante il tragitto, perché la responsabilità della guida rimane sempre in capo a chi sta al volante.

Fonte: TecnoAndroid