Marte ancora vulcanicamente attivo? Il gas scoperto su Alba Mons

Marte potrebbe non essere quel mondo geologicamente spento che si è sempre immaginato. Un gruppo di astronomi al lavoro con l’ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) dell’Agenzia Spaziale Europea ha individuato un gas maleodorante e nocivo nell’aria che avvolge Alba Mons, il vulcano più esteso per superficie del Pianeta Rosso. Secondo lo studio pubblicato sulla rivista Science Advances, questa scoperta porta i ricercatori a sostenere che Marte potrebbe essere ancora un pianeta vulcanicamente attivo, con processi interni tutt’altro che esauriti.

L’idea dominante finora era piuttosto netta: sul pianeta non sarebbero presenti attività vulcaniche in corso. Eppure qualcosa ha cominciato a incrinare questa certezza già prima della nuova osservazione. Come spiegano gli autori, “recenti scoperte di terremoti marziani hanno rivelato indizi di vulcanismo risalente a meno di decine di milioni di anni fa”. Su scala geologica si tratta di un battito di ciglia. Gli studiosi aggiungono poi che “l’anidride solforosa, finora non rilevata, potrebbe testimoniare un’attività eruttiva in corso”, mentre la presenza di camere magmatiche attive potrebbe essere individuata meglio grazie alla fuoriuscita di gas alogeni, come il cloruro di idrogeno (HCl). Ed è proprio questo composto il protagonista della vicenda.

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Il cloruro di idrogeno nell’atmosfera marziana

Lo strumento che ha reso possibile tutto questo si chiama Atmospheric Chemistry Suite e si trova a bordo della sonda europea. “Le osservazioni effettuate con l’Atmospheric Chemistry Suite hanno portato a rilevamenti diffusi di HCl a livelli di parti per miliardo nell’atmosfera di Marte durante il periodo caldo del perielio, attribuiti a fonti aerosol atmosferiche”, hanno spiegato gli astronomi nel loro lavoro. Quantità minuscole, quindi, che fino a ora venivano collegate a fenomeni legati agli aerosol e all’aria marziana. La nuova lettura cambia però prospettiva in modo deciso, perché secondo il team “i nostri risultati sono meglio spiegati da processi ignei in corso all’interno di Marte”.

Daniel Mège, professore presso il Centro di ricerca spaziale dell’Accademia polacca delle scienze e coautore principale dell’articolo, ha inquadrato la questione senza troppi giri di parole: “I nostri risultati suggeriscono che Marte ha conservato abbastanza calore interno da sostenere l’attività vulcanica fino a tempi recenti, e forse lo fa ancora”. Una frase che apre scenari parecchio diversi rispetto all’immagine di un pianeta freddo e immobile nelle sue profondità.

Un ago nel pagliaio e la pista della vita su Alba Mons

Il Trace Gas Orbiter è riuscito a trovare la prova decisiva, e non era affatto scontato. L’impresa somiglia molto alla classica ricerca dell’ago nel pagliaio. La sonda ha intercettato appena una manciata di molecole provenienti da una fonte forse intermittente, il tutto mentre si spostava senza sosta lungo la propria orbita per monitorare l’intera atmosfera del pianeta. Un risultato notevole, considerando le condizioni in cui è stato ottenuto.

Per Mège, la natura del fenomeno è sembrata chiara fin dall’inizio. “Osservando la distribuzione spaziale delle fuoriuscite, mi è apparso subito evidente che dietro c’era qualcosa di vulcanico, ma bisognava dimostrarlo”, ha raccontato il ricercatore. La concentrazione delle emissioni attorno ad Alba Mons, in pratica, indicava già una direzione precisa, che andava però confermata con dati solidi.

Il discorso, a questo punto, si allarga a un tema che appassiona da sempre gli studiosi del Pianeta Rosso, cioè la possibilità di trovare forme di vita marziana. Lo stesso Mège ha spiegato che “cercare la vita marziana nelle fessure umide della regione di Alba Mons avrebbe molto senso”. Il motivo è legato ai sistemi idrotermali: se fossero davvero attivi, secondo il coautore dello studio potrebbero contenere gli ingredienti e l’energia necessari allo sviluppo dei microrganismi, offrendo loro anche un riparo dall’ambiente ostile e mutevole che caratterizza la superficie del pianeta.

Fonte: TecnoAndroid