Grok Build espone dati riservati, anche app interne di SpaceXSI

Grok Build, l’agente di vibe coding sviluppato da SpaceXSI, sta esponendo dati riservati appartenenti a migliaia di utenti. Si parla di informazioni aziendali proprietarie, documenti sanitari e altri segreti piuttosto delicati. Fra le realtà coinvolte compare persino la stessa società di Elon Musk che offre la piattaforma. A portare alla luce il problema è stata la società di sicurezza informatica Claroc, che ha individuato la falla nei link pensati per condividere le app create con lo strumento.

Il meccanismo, sulla carta, dovrebbe essere sicuro. Grok genera indirizzi casuali in modo che soltanto chi conosce l’URL esatto possa accedere ai contenuti. Una scelta di progettazione, però, manda all’aria questo obiettivo e permette a chiunque di elencare migliaia di progetti attivi. Salvo rari casi, basta aprire quei collegamenti per vedere l’app e tutti i dati che contiene.

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Grok Build espone dati riservati: dai documenti interni di SpaceXSI alle cartelle cliniche

Tra il materiale esposto ci sono piani aziendali interni, proposte pubblicitarie, risultati di esami medici, liste di controllo delle cucine di una compagnia di crociere di lusso e nomi di dipendenti accompagnati dal numero identificativo. L’ironia sta nel fatto che una parte dei dati sensibili proveniva da 24 app realizzate proprio da SpaceXSI, nome della realtà nata dalla fusione fra SpaceX e xAI. Dentro c’erano un piano di inserimento contrassegnato come riservato per un nuovo membro del team vendite enterprise, una mappa commerciale con 594 clienti, gli indirizzi interni degli strumenti usati dai venditori e alcune proposte pubblicitarie.

“Siamo rimasti scioccati”, ha scritto Claroc. “L’azienda che produce Grok aveva il proprio materiale interno aperto a chiunque possedesse il link, e a noi non era mai stato dato. Se il team vendite avesse acquistato uno strumento apposito, sarebbe rimasto dietro l’accesso aziendale, disponibile solo al gruppo. Costruito con l’intelligenza artificiale, è finito online aperto a chiunque avesse il link.”

Claroc ha avvisato SpaceXSI domenica. In assenza di risposte, un suo responsabile ha chiamato in causa su X sia Musk sia Matt Palmer, manager di Grok. Lunedì sera le 24 app interne erano ancora tutte raggiungibili. La rimozione è partita qualche ora dopo alcune richieste di chiarimento inviate via email all’azienda e adesso quei collegamenti restituiscono l’errore “app not found”. Il resto dei dati, invece, è rimasto in gran parte accessibile.

Il problema riguarda anche altri utenti di Grok Build, alcuni dei quali lavorano per aziende Fortune 500 o per un appaltatore della difesa. Fra i casi individuati figurano un’impresa edile peruviana con 3.784 esami medici dei lavoratori, una scheda di valutazione di un centro assistenza Tesla con i nomi di 22 tecnici, un elenco di 108 persone legate a un contratto logistico della Marina statunitense e un’app ospedaliera con circa 3.565 dipendenti. Spuntano poi circa 583 potenziali acquirenti di case con budget e note sul finanziamento, quasi 4.000 ordini di trasporto veicoli con prezzi e margini e le procedure di carico di un edificio per esplosivi in uno stabilimento americano di un gruppo aerospaziale norvegese finlandese. Asaf Aprozper, cofondatore e CTO di Claroc, sta contattando le aziende coinvolte. La compagnia di crociere ha subito mobilitato l’intero team di sicurezza per contenere l’esposizione.

L’errore nel modo in cui sono costruiti i link

Gli indirizzi di Grok Build si compongono di due o più “dice words”, cioè parole generate a caso, seguite dal dominio grok.me. Tre parole di questo tipo garantiscono circa 38 bit di entropia, ovvero miliardi di combinazioni possibili. È il principio del controllo di accesso basato sulle capacità: possedere l’URL equivale ad avere l’autorizzazione. Google usa da tempo questa tecnica, ma colloca la parte casuale a destra del dominio, nel percorso. SpaceXSI l’ha messa a sinistra, e questo rende i link facilmente individuabili tramite i servizi di DNS passivo, che registrano in archivi pubblici ogni richiesta relativa a indirizzi mai visti prima.

Una ricerca di questo tipo ha restituito 43.601 link terminanti in grok.me. Oltre 35.000, quasi il 95%, erano pubblici. Secondo i test di Aprozper, Grok imposta di default l’opzione “Chiunque abbia il link”, modificabile in “utenti invitati” o in un accesso limitato al solo autore. Un rappresentante di Cursor, il servizio recentemente acquisito da SpaceXSI, ha sostenuto invece che le app sono private per impostazione predefinita, aggiungendo che anche ChatGPT, Lovable e Bolt permettono di generare link condivisibili. Su questo punto ha ragione: Lovable, Bolt e Replit assegnano a ogni app un proprio indirizzo web e sono quindi esposti allo stesso modo, anche se è su Grok che Claroc ha trovato i dati aziendali più sensibili. Claude, ChatGPT e Gemini seguono invece la pratica corretta per le conversazioni e i contenuti condivisi, con la parte segreta nel percorso. Anche Muse di Meta ha di recente sospeso una funzione simile dopo una fuga di dati.

A chi usa Grok Build conviene scegliere l’opzione su invito, a meno di voler rendere un’app ampiamente disponibile. Il rappresentante non ha risposto alle domande successive, compresa quella sull’eventuale intenzione di avvisare i clienti coinvolti.

Fonte: TecnoAndroid