Cerchi misteriosi in Corsica: oltre 1.300 forme simili a uova

Sui fondali al largo della Corsica esiste un enigma che da anni mette in difficoltà parecchi ricercatori. Nel 2011 un sonar ha rilevato una serie di cerchi misteriosi adagiati sul fondo del mare, e non si trattava di qualche forma isolata. Le strutture individuate sono più di 1.300, tutte con un aspetto curioso che ricorda da vicino quello di enormi uova al tegamino. Un paragone forse poco scientifico, ma che rende bene l’idea di ciò che le apparecchiature hanno restituito una volta scandagliata quella porzione di Mediterraneo.

Il dettaglio che colpisce di più è proprio la quantità. Trovare una singola formazione insolita può capitare, ma imbattersi in oltre un migliaio di sagome simili, distribuite nella stessa area, cambia completamente la prospettiva. Una ripetizione del genere fa pensare a un fenomeno preciso e non a una semplice casualità, eppure capire quale sia la causa si è rivelato tutt’altro che semplice. La Corsica, insomma, custodisce sotto le sue acque qualcosa che ancora oggi sfugge a una spiegazione definitiva.

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Oltre 1.300 forme che sembrano uova giganti

Il paragone con le uova al tegamino non nasce per caso. Chi osserva le immagini ottenute con il sonar si trova davanti a figure circolari che richiamano la classica forma dell’uovo cotto in padella, con una zona centrale distinta e un’area tutto attorno. Moltiplicata per più di 1.300 volte, questa geometria crea sul fondale un disegno che ha qualcosa di quasi ordinato, come se una mano invisibile avesse sistemato le strutture una accanto all’altra.

Proprio questa regolarità ha reso i cerchi misteriosi così affascinanti per la comunità scientifica. Le forme sono numerose e allo stesso tempo coerenti tra loro, un elemento che da un lato aiuta a inquadrare il fenomeno come qualcosa di unitario e dall’altro complica la ricerca di una causa capace di spiegare tutto. Un’unica origine dovrebbe infatti giustificare sia il numero impressionante di strutture sia il loro aspetto così uniforme.

Non stupisce quindi che la scoperta abbia attirato attenzione. Il fondale marino resta uno degli ambienti meno conosciuti in assoluto, e ogni volta che strumenti come il sonar restituiscono immagini fuori dal comune si apre un nuovo capitolo di domande. Nel caso della Corsica il capitolo è rimasto aperto per molto tempo.

Dalle ipotesi biologiche a quelle esplosive

Sulle cause di queste formazioni le idee sono state molte e decisamente diverse tra loro. Le ipotesi avanzate spaziano da un’origine biologica, quindi legata in qualche modo alla presenza e all’attività di organismi viventi, fino a una possibile origine esplosiva, che chiamerebbe in causa eventi di tutt’altra natura. Due strade lontanissime, che raccontano bene quanto il fenomeno sia stato difficile da decifrare.

Una gamma di spiegazioni così ampia è di per sé un indizio dell’incertezza che circonda i cerchi misteriosi. Quando le teorie oscillano tra la biologia e le esplosioni significa che gli elementi a disposizione non bastano a escludere nettamente nessuna delle due direzioni. Ogni ipotesi porta con sé un modo diverso di guardare alle stesse immagini, e nessuna sembra aver chiuso la questione in maniera definitiva.

Il risultato è che queste strutture a forma di uovo gigante, individuate al largo della Corsica nel 2011, hanno lasciato parecchi scienziati a grattarsi la testa. Le oltre 1.300 sagome rilevate dal sonar continuano a rappresentare un rompicapo per chi studia il fondale, con spiegazioni che vanno dalla vita marina fino a possibili origini esplosive.

Fonte: TecnoAndroid