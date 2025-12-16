One UI 8.5 e intelligenza artificiale: il Galaxy Store cambia volto

Con l’avvicinarsi del debutto ufficiale di One UI 8.5, continuano ad emergere anticipazioni che delineano con sempre maggiore chiarezza la direzione intrapresa da Samsung. L’obiettivo? Rendere l’interfaccia moderna e soprattutto più intelligente, capace di adattarsi alle reali esigenze degli utenti. In questo contesto si inserisce una possibile novità legata al Galaxy Store. Infatti, con OneUI8.5 è possibile integrare un vero e proprio assistente basato sull’AI.

Le prime tracce di questa funzione sono state individuate nel codice della versione beta. Essa è già disponibile in alcuni mercati selezionati come Corea del Sud, Germania, Stati Uniti e Regno Unito. Al momento l’assistente non è ancora attivo, ma gli indizi fanno pensare che Samsung stia lavorando a un sistema di ricerca completamente nuovo. L’idea alla base sarebbe quella di superare la classica ricerca per parole chiave, spesso limitante quando non si conosce il nome preciso di un’app, di un gioco o di un tema. Con One UI 8.5, il GalaxyStore potrebbe consentire ricerche tramite linguaggio naturale, permettendo di descrivere ciò che si sta cercando in modo spontaneo. Una soluzione di questo tipo renderebbe la scoperta dei contenuti più semplice e accessibile.

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One UI 8.5 e assistente IA: un nuovo modo di esplorare il Galaxy Store

L’introduzione di un assistente IA nel Galaxy Store con One UI 8.5 potrebbe rappresentare un cambiamento interessante nel modo in cui le persone interagiscono con l’ecosistema Samsung. Dalle informazioni emerse finora, il sistema sarebbe in grado di interpretare frasi descrittive e suggerire risultati pertinenti, anche in assenza di riferimenti precisi. Dal punto di vista dell’esperienza d’uso, un assistente di questo tipo potrebbe ridurre drasticamente il tempo necessario per trovare nuovi contenuti. Ma non solo. Anche migliorare la visibilità di applicazioni meno conosciute ma potenzialmente interessanti.

È importante sottolineare che, essendo ancora in fase di sviluppo, non è escluso che Samsung decida di modificarne il funzionamento o di limitarne inizialmente la disponibilità. Ad ogni modo, la sola presenza di riferimenti nel codice indica una chiara volontà di evolvere il Galaxy Store da semplice vetrina digitale a piattaforma più dinamica e guidata dall’IA.

Insomma, con One UI 8.5, Samsung sembra voler rafforzare ulteriormente il legame tra software e servizi proprietari. Il suo scopo è offrire un’esperienza più coerente e personalizzata. Se questa novità verrà effettivamente implementata nelle prossime build beta o nella versione stabile, potrebbe segnare un passo importante verso un utilizzo più naturale e intuitivo dello store.