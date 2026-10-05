Omoda X, il crossover coupé fuoristrada debutta il 20 ottobre

Il marchio cinese ha scelto la città di Wuhu per presentare il suo crossover più estremo, che si chiama Omoda X e farà il suo debutto ufficiale il 20 ottobre durante la serata Omoda X NIGHT. L’appuntamento si inserisce nel programma dell’International User Summit, in calendario dal 18 al 24 ottobre, e farà da vetrina a un modello che prova a tenere insieme due anime piuttosto lontane. Da una parte ci sono le proporzioni sportive di una coupé, dall’altra la robustezza tipica di un fuoristrada.

Per Omoda non si tratta di un esperimento isolato ma del passo successivo di una strategia precisa. Il costruttore ha infatti costruito tutta la propria identità attorno al concetto di crossover, e la nuova Omoda X arriva ad allargare ancora una gamma che nel corso del 2026 è già cresciuta parecchio.

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Linee nette e stile Mecha portato al limite

Sul piano estetico la novità punta tutto su linee geometriche molto marcate, che regalano alla silhouette un profilo più deciso rispetto alle sorelle di gamma. Lo stile riprende e amplifica quell’impronta futuristica di ispirazione Mecha che ormai accomuna l’intera famiglia Omoda. L’assetto rialzato e i volumi scolpiti della carrozzeria fanno capire senza troppi giri di parole quale sia la vocazione del veicolo, decisamente orientata al fuoristrada, almeno nelle intenzioni dei designer che hanno firmato i bozzetti ufficiali.

Anche il claim scelto per il lancio va nella stessa direzione. More Omoda Than Ever sintetizza l’obiettivo dichiarato dal marchio, cioè spingere all’estremo i tratti distintivi messi a punto fino a oggi. Praticamente Omoda X vuole essere la versione più radicale e riconoscibile dello stile della casa.

La campagna Crossvolution e il pubblico a cui si rivolge

A fare da cornice al debutto ci sarà la campagna Crossvolution, attraverso cui il brand racconta come si sia trasformata l’idea stessa di crossover. All’inizio era un semplice incrocio tra due tipologie di carrozzeria, la berlina e il fuoristrada. Oggi invece è diventata una formula aperta a contaminazioni stilistiche molto più ampie, e il nuovo modello si propone proprio come espressione di questa evoluzione.

Il bersaglio individuato dall’azienda è una clientela giovane adulta, descritta nella campagna Own My Edge come un pubblico che conosce bene le regole del gioco ma non rinuncia mai a esprimere la propria personalità. Nemmeno quando si tratta di scegliere l’auto da usare tutti i giorni.

Una gamma che in Italia continua a crescere

L’arrivo di Omoda X chiude un anno piuttosto intenso per il marchio nel nostro Paese, dove è sbarcato ufficialmente a luglio 2024. La gamma italiana oggi comprende Omoda 5, proposta con motore a benzina, full hybrid ed elettrico, i due SUV Super Hybrid Omoda 7 e Omoda 9, e la più recente Omoda 4. Quest’ultima è un crossover compatto di segmento B che ha vissuto la sua anteprima nazionale proprio al Salone Auto di Torino.

Se si guardano i numeri, il quadro si fa ancora più chiaro. Il gruppo Omoda & JAECOO ha superato il milione di vetture vendute in appena tre anni di attività, con una presenza che oggi si estende a 77 mercati nel mondo, 22 dei quali si trovano in Europa.

Fonte: TecnoAndroid