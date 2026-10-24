OK Garmin taglia fino al 50% di autonomia: come rimediare

Il nuovo comando vocale “OK Garmin” sta creando più di un grattacapo ai possessori di alcuni orologi della casa americana, perché va a intaccare proprio l’autonomia, cioè una delle qualità per cui tanti scelgono questi smartwatch. Non è certo la prima volta che una novità software porta con sé qualche effetto collaterale, ma stavolta la reazione degli utenti è stata decisamente vivace. Sui forum ufficiali chi utilizza Fenix 8 e Forerunner 970 segnala cali della durata stimata compresi tra il 35 e il 50% subito dopo l’attivazione della funzione. La buona notizia è che rimediare è piuttosto semplice: basta disattivare la parola di attivazione per tornare alle stime precedenti, senza rinunciare ai comandi vocali, che restano comunque utilizzabili in modo manuale.

Come funziona OK Garmin e quali modelli sono coinvolti

L’idea alla base della novità è comoda e anche abbastanza intuitiva. Pronunciando “OK Garmin” si possono richiamare i comandi vocali senza dover toccare l’orologio, una possibilità che fa gola soprattutto durante l’allenamento o quando le mani sono occupate. La funzione è arrivata con i recenti aggiornamenti su Fenix 8, Forerunner 570 e 970, Venu 4 e altri modelli della gamma.

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Il rovescio della medaglia è emerso quasi subito nelle discussioni online. Chi possiede un Forerunner 970 racconta di aver visto la stima della batteria scendere da circa 15 giorni a nove, un taglio che di certo non passa inosservato. Sui Fenix 8 la situazione non è molto diversa, visto che si passa da circa due settimane a sette o otto giorni di utilizzo. Numeri che per un dispositivo apprezzato proprio per la sua resistenza lontano dal caricatore pesano parecchio.

Spegnendo “OK Garmin” la stima torna spesso ai valori di prima, in certi casi immediatamente. Non sempre però è sufficiente intervenire su questa sola voce. Alcuni utenti hanno dovuto disattivare anche la parola di attivazione del Phone Assistant per recuperare del tutto la durata originale.

Un calo previsto, ma con un dettaglio che ha sorpreso molti

A conti fatti non si tratta di un problema arrivato come un fulmine a ciel sereno. Nel manuale del Forerunner 970 Garmin avverte chiaramente che abilitare queste impostazioni riduce la durata della batteria. Quello che manca è un’indicazione precisa sull’entità della riduzione, che infatti gli utenti hanno potuto misurare solo sulla propria pelle.

La spiegazione tecnica è abbastanza lineare. Per poter rispondere alla parola di attivazione l’orologio deve tenere il microfono sempre in ascolto, per tutta la giornata, anche nei momenti in cui la voce non viene usata affatto. Un ascolto continuo che, com’era prevedibile, consuma energia in modo costante.

Il vero nodo della vicenda sembra però un altro. Stando a quanto si legge nelle discussioni della community, dopo l’aggiornamento la funzione risulterebbe già attiva in automatico, e molti proprietari non si sarebbero nemmeno accorti di averla abilitata. Si sarebbero quindi ritrovati con un’autonomia ridotta senza capirne il motivo. Il manuale, almeno sulla carta, descrive invece “OK Garmin” come un’impostazione da attivare manualmente.

Fonte: TecnoAndroid