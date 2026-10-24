Micron DDR6: banda doppia sulle DDR5 e LPDDR6 più efficienti

Micron ha presentato la propria roadmap per le memorie dei prossimi anni e il messaggio arriva forte e chiaro. L’intelligenza artificiale chiede prestazioni sempre più elevate e consumi più contenuti, e l’azienda intende rispondere con nuove generazioni di DRAM, HBM e NAND progettate proprio per sostenere questa crescita. Tra gli annunci più interessanti ci sono le DDR6, che promettono di raddoppiare la larghezza di banda rispetto alle DDR5, e le LPDDR6, capaci di ridurre i consumi di oltre il 35% rispetto alle LPDDR5 in alcune configurazioni.

Non si tratta di un semplice aggiornamento di catalogo. Le tecnologie descritte nel piano sono state pensate su misura per la domanda legata all’IA, un settore che negli ultimi tempi ha cambiato in modo profondo il peso delle memorie all’interno di qualsiasi sistema. Per far girare modelli sempre più complessi non basta un processore potente. Serve che i dati arrivino in fretta e senza colli di bottiglia, ed è esattamente qui che entra in gioco il lavoro di Micron.

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DDR6, la velocità raddoppia

Il dato che salta subito all’occhio riguarda le DDR6. Raddoppiare la larghezza di banda rispetto alle DDR5 significa, in parole semplici, poter spostare il doppio delle informazioni nello stesso intervallo di tempo. Per chi non mastica termini tecnici, la larghezza di banda si può immaginare come la dimensione di un’autostrada. Più corsie ci sono e più veicoli passano contemporaneamente senza creare code.

Nel contesto dell’intelligenza artificiale questo aspetto diventa cruciale. I carichi di lavoro legati all’IA macinano enormi quantità di dati e qualsiasi rallentamento nella memoria si traduce in attese più lunghe e risorse sprecate. Una memoria in grado di offrire il doppio della banda rispetto alla generazione precedente rappresenta quindi un salto notevole, non un ritocco marginale. La nuova generazione di DRAM si inserisce proprio in questa logica, con l’obiettivo di tenere il passo di applicazioni sempre più affamate di risorse.

LPDDR6, HBM e NAND: l’efficienza al centro

Se le DDR6 puntano soprattutto sulla velocità, le LPDDR6 giocano una partita diversa, quella dell’efficienza. La riduzione dei consumi di oltre il 35% rispetto alle LPDDR5, almeno in alcune configurazioni, è un numero che pesa. Le memorie di questa famiglia nascono infatti con la sigla LP, cioè a basso consumo, e un taglio così marcato dell’energia richiesta rende ancora più evidente la direzione presa dal produttore.

Consumare meno vuol dire scaldare meno e sprecare meno energia, un aspetto tutt’altro che secondario quando l’intelligenza artificiale richiede calcoli intensi e continui. Ridurre l’assorbimento della memoria permette di liberare margine per il resto del sistema, ed è per questo che l’efficienza è diventata importante quanto la potenza pura.

La roadmap non si ferma però alle sole DRAM. Il piano di Micron comprende anche le memorie HBM, quelle ad alta larghezza di banda, e le NAND, utilizzate per l’archiviazione dei dati. Tutte e tre le famiglie vengono descritte come più efficienti e più veloci rispetto alle attuali, a conferma di un approccio che abbraccia l’intero ecosistema delle memorie e non soltanto un singolo prodotto. L’intera strategia ruota attorno allo stesso obiettivo, cioè rispondere in modo mirato alla crescente domanda generata dall’IA con DDR6 dalla banda doppia e LPDDR6 dai consumi ridotti di oltre il 35% rispetto alla generazione precedente.

Fonte: TecnoAndroid