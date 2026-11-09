NVIDIA, sparito carico hardware da 10 milioni tra California e Texas

Un carico di hardware NVIDIA dal valore di circa 10,2 milioni di euro è sparito durante un trasporto negli Stati Uniti e adesso è partita la caccia ai responsabili. Il colpo dice parecchio sul momento che stiamo vivendo. I chip per l’intelligenza artificiale fanno gola a tutti, così tanto che qualcuno ha pensato bene di organizzare un furto da far invidia a Lupin pur di accaparrarsi quel materiale così prezioso.

Non si parla di un episodio isolato o di una semplice bravata. Anche chi vive di furti cambia abitudini col passare del tempo e i ladri hanno capito molto bene quanto possa essere redditizio portare via un carico di componenti informatici. Rispetto ad altre merci il rapporto tra volume e valore è enorme. Pochi pallet bastano per arrivare a cifre da capogiro. Negli Stati Uniti il fenomeno sta assumendo proporzioni piuttosto preoccupanti e la vicenda che ha coinvolto NVIDIA ne rappresenta soltanto l’ultimo capitolo, forse il più clamoroso per l’importanza del nome coinvolto e per l’entità del bottino.

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Sei pallet svaniti tra California e Texas

Il cuore della storia è un viaggio che sulla carta doveva essere del tutto ordinario. Si trattava di sei pallet di apparecchiature NVIDIA che dovevano attraversare una buona fetta degli Stati Uniti partendo dalla California per raggiungere il Texas. Una tratta lunga ma di routine per questo genere di spedizioni. Quelle apparecchiature però a destinazione non ci sono mai arrivate. Sono letteralmente sparite lungo il percorso e la cosa più sorprendente è che nessuno si è accorto subito di quanto stava accadendo.

La spedizione era partita da Oakland il 29 agosto con destinazione Fort Worth. Fino a quel momento tutto sembrava filare liscio, senza alcun segnale che potesse far pensare a qualcosa di strano. Ed è proprio questo il punto che rende il caso così particolare. Il furto non è avvenuto con un assalto o con un’azione plateale ma si è consumato in modo silenzioso, sfruttando le normali procedure di trasporto. Un dettaglio che spiega bene perché l’allarme sia scattato con un certo ritardo rispetto ai fatti.

Il camion con il logo di un’azienda alimentare

Il ritiro della merce a Oakland si era svolto in maniera apparentemente regolare. Niente faceva sospettare che dietro quell’operazione ci fosse un piano studiato nei dettagli. A contribuire alla messinscena c’era anche il mezzo utilizzato per il carico, che riportava il logo di un’azienda alimentare. Una scelta che con ogni probabilità serviva a non attirare attenzioni indesiderate. Un camion di quel tipo che viaggia sulle strade americane non desta alcuna curiosità e si confonde facilmente con il traffico commerciale di tutti i giorni.

Fonte: TecnoAndroid