Simucube ActivePedal: servomotore e feedback aptico sui pedali

La tecnologia Simucube ActivePedal nasce con un obiettivo preciso, cioè far percepire ai piloti virtuali il comportamento della vettura direttamente attraverso i pedali. Dopo la svolta portata dai volanti Direct Drive, il produttore applica lo stesso ragionamento alla pedaliera, puntando su un controllo più accurato, una risposta sempre costante e un margine di personalizzazione davvero ampio. Nel sim racing la frenata è uno degli aspetti che pesano di più sulla prestazione, e dosare bene la pressione sul pedale può separare un giro veloce da un errore. I sistemi tradizionali però non sempre restituiscono sensazioni abbastanza dettagliate, ed è proprio lì che questa soluzione prova a migliorare il dialogo tra simulatore e pilota.

Un servomotore al posto di molle ed elastomeri

Le pedaliere convenzionali generano resistenza in modo meccanico, con molle ed elastomeri. ActivePedal invece si affida a un servomotore controllato elettronicamente, e così la gestione delle sensazioni passa interamente al software senza più bisogno di mettere mano ai componenti fisici. Tramite Simucube Tuner si possono impostare diversi parametri come la forza necessaria per azionare il pedale, la corsa disponibile e l’andamento della curva di resistenza. Il motore riproduce queste scelte a ogni pressione, garantendo un comportamento prevedibile e ripetibile.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

C’è poi la questione delle diverse auto virtuali. Le regolazioni si salvano in profili dedicati a ogni gioco o vettura, e all’avvio del simulatore il passaggio tra una configurazione e l’altra avviene in automatico. Niente attrezzi e niente modifiche hardware.

Un altro punto forte riguarda la costanza nel tempo. Con l’uso, molle ed elastomeri si consumano e la sensazione del pedale cambia poco alla volta. La resistenza generata dal motore è pensata invece per mantenere coerenti le impostazioni anche dopo un utilizzo prolungato. Nelle competizioni virtuali questo conta parecchio, perché una frenata ripetibile aiuta a costruire una memoria muscolare più precisa e a ritrovare la stessa pressione giro dopo giro, con maggiore fiducia nelle staccate.

Feedback aptico e configurazioni flessibili

Il sistema introduce anche un feedback aptico basato sui dati telemetrici del simulatore. Le vibrazioni dell’ABS e i segnali legati al bloccaggio delle ruote arrivano dritti al piede, così il pilota può avvertire certe variazioni di aderenza degli pneumatici prima ancora di vederle a schermo. Lo scopo non è assicurare in automatico tempi migliori, ma offrire informazioni più immediate sul comportamento dell’auto e rendere più semplici le correzioni.

Quanto alla versatilità, un singolo ActivePedal può fare da freno, acceleratore o frizione, basta cambiare il ruolo assegnato in Simucube Tuner. Una strada interessante è partire con un pedale attivo sul freno, dove il ritorno di forza dà i benefici maggiori, affiancandolo a pedali passivi per gli altri comandi. Tra le opzioni compatibili c’è Simucube Co Pedal, pensato proprio per configurazioni miste che non richiedono tre unità attive. James Baldwin, pilota GT, sim racer e content creator, ha descritto l’uso di questi pedali come un cambiamento netto nella percezione della vettura, paragonando il ritorno restituito a un senso aggiuntivo durante la guida.

Tre modelli e l’arrivo di ActivePedal Sport

La gamma comprende tre versioni con la stessa tecnologia di base ma pensate per esigenze diverse. ActivePedal Sport è la proposta più accessibile, compatta e con una forza massima dichiarata di 100 kg, sviluppata per raggiungere un pubblico più ampio e adattarsi a un numero maggiore di postazioni. ActivePedal Pro si rivolge agli appassionati più esigenti e a chi corre online, con una forza massima di 110 kg. In cima c’è ActivePedal Ultimate, destinato anche ai professionisti del motorsport, che arriva a 170 kg dichiarati.

Con il modello Sport, Simucube porta le funzioni già viste su Pro e Ultimate in un prodotto più piccolo e con un posizionamento economico inferiore, mantenendo la regolazione software della resistenza e il ritorno di informazioni dal simulatore. Il pedale è stato progettato per integrarsi in una varietà più ampia di cockpit. La disponibilità è prevista per l’inizio del 2027, e il produttore ha annunciato anche un pacchetto completo composto da ActivePedal Sport, Co Pedal e Link Hub al prezzo di 1.280 euro IVA esclusa.

Fonte: TecnoAndroid