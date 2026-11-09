Calamaro capovolto a 4.000 metri: un comportamento mai visto

Un calamaro osservato a circa 4.000 metri di profondità nella zona di Clarion-Clipperton ha mostrato agli scienziati un comportamento mai documentato prima d’ora in questi animali. L’avvistamento risale al 2023, durante un’immersione in una delle aree più remote e meno esplorate dell’oceano. Il dettaglio che ha colpito i ricercatori riguarda la posizione in cui il cefalopode si trovava. Non era orientato nel modo in cui ci si aspetterebbe di vederlo, ma stava praticamente sottosopra.

Raccontata così può sembrare una curiosità da poco. Eppure per chi studia la vita marina un dettaglio del genere pesa parecchio, perché tutto ciò che viene osservato a quelle profondità finisce per aggiungere un tassello a un quadro ancora pieno di vuoti. La zona di Clarion-Clipperton è un tratto di fondale vastissimo e scendere fino a quattro chilometri sotto la superficie non è certo un’operazione di routine. Ogni immersione rappresenta un’occasione rara e quello che le telecamere riescono a catturare spesso non si ripete facilmente.

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Un calamaro capovolto negli abissi di Clarion-Clipperton

Il punto centrale della scoperta sta proprio nell’orientamento dell’animale. Il calamaro ripreso negli abissi non era disposto nel verso che normalmente si associa a questi molluschi, e gli scienziati non avevano mai registrato un atteggiamento simile in un esemplare della sua specie o del suo gruppo. È questo a rendere l’episodio così interessante. Non si tratta di una creatura sconosciuta trovata per caso, ma di un animale appartenente a una famiglia piuttosto nota che si è mostrato in una postura del tutto inedita.

Gli ambienti di questo tipo, lontani dalla luce del sole e difficilissimi da raggiungere, custodiscono ancora moltissimi segreti. Osservare un cefalopode nel suo habitat naturale a quella profondità permette di vedere come si comporta davvero, senza le alterazioni che inevitabilmente si verificano quando un organismo viene portato in superficie o studiato in condizioni artificiali. Ed è proprio grazie a un’osservazione diretta che è emerso questo comportamento mai visto prima.

Perché l’avvistamento del 2023 conta così tanto

La zona di Clarion-Clipperton si conferma ancora una volta un luogo capace di sorprendere. A circa 4.000 metri sotto il livello del mare la vita si muove secondo regole che in gran parte sfuggono ancora alla comprensione umana, e ogni nuova immagine contribuisce ad allargare quello che si sa sulle creature che popolano quei fondali. Il caso del calamaro rovesciato è un esempio piuttosto chiaro di quanto poco si conosca degli animali che abitano gli strati più profondi dell’oceano, anche quando appartengono a gruppi già studiati.

Per i ricercatori impegnati in quella spedizione del 2023 l’incontro è stato un momento del tutto inatteso. Un mollusco che gli esseri umani credevano di conoscere abbastanza bene si è presentato in una posizione che nessuno aveva mai documentato in precedenza. Il calamaro osservato nella zona di Clarion-Clipperton stava infatti a testa in giù, a migliaia di metri di profondità, e quella postura sottosopra è il comportamento che gli scienziati non avevano mai visto fare a un calamaro prima di quell’immersione.

Fonte: TecnoAndroid