macOS 27.3 potrebbe chiudere una scorciatoia agli agenti AI

Con macOS 27.3 Apple potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti concedono l’Accesso completo al disco agli agenti AI, chiudendo una scorciatoia che finora molti sviluppatori hanno sfruttato senza grossi ostacoli. Il mese scorso l’azienda aveva annunciato una stretta sui controlli della privacy in un futuro aggiornamento per Mac. La decisione era arrivata dopo che diversi agenti di intelligenza artificiale avevano ottenuto proprio questo permesso, il più ampio dell’intero sistema, per poi muoversi liberamente tra i dati delle persone senza che queste ne fossero pienamente consapevoli.

In un post pubblicato sul proprio blog, Apple aveva spiegato che le app avrebbero avuto bisogno di un’azione molto esplicita da parte dell’utente per ottenere l’accesso totale ai file del Mac. In quel momento però non era affatto chiaro cosa significasse questa formula nella pratica. Adesso i contorni cominciano a farsi più nitidi e si inizia a capire in che direzione si sta muovendo il sistema operativo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

La scorciatoia che sparisce con macOS 27.3

Per capire la novità conviene partire da come funzionano oggi le cose. Quando un’app prova a leggere un file protetto senza avere l’Accesso completo al disco, macOS non mostra alcuna finestra di richiesta. Il sistema nega l’operazione in automatico e annota il tentativo, così l’app finisce nell’elenco delle opzioni disponibili nella relativa sezione delle Impostazioni. A quel punto gli sviluppatori di solito invitano l’utente ad aprire quel pannello e ad attivare l’interruttore. Un passaggio rapido, quasi banale, che di fatto trasforma un rifiuto in una porta d’ingresso.

Proprio questo meccanismo sarebbe destinato a scomparire. Secondo quanto pubblicato su X il 7 novembre da pdfu, un utente che analizza il codice del sistema, già a partire da macOS 27.3 le applicazioni che cercano file al di fuori dei permessi concessi non verranno più registrate. Di conseguenza non compariranno più tra le voci pronte per essere abilitate con un semplice tocco nelle Impostazioni.

Perché i dubbi sugli agenti AI non svaniscono

Non tutto però cambia davvero. Anche con la novità attivata tramite un interruttore interno di sviluppo, gli sviluppatori possono comunque chiedere agli utenti di trascinare l’icona dell’app dentro il pannello delle Impostazioni per sbloccare il permesso. Un gesto che difficilmente si può considerare un’azione molto esplicita, almeno per ora. Va detto che si tratta di funzioni ancora in lavorazione e che il quadro potrebbe evolversi nelle prossime versioni.

Il nodo centrale è un altro e riguarda le ragioni stesse di queste richieste. Molti sviluppatori chiedono l’accesso totale al disco perché vogliono attingere a contenuti come quelli di iMessage, e fino a oggi non è esistito un modo migliore per farlo. Finché questa esigenza continuerà a esserci, è probabile che gli utenti si ritrovino comunque ad attivare il permesso, esponendo ogni genere di altri dati personali solo per condividere i propri messaggi con un agente AI. Chiudere una scorciatoia, insomma, non elimina il motivo per cui quella scorciatoia veniva usata.

Una possibile via d’uscita arriva dalle Private Folders, un’idea citata sempre da pdfu. Queste cartelle private potrebbero permettere di concedere un accesso circoscritto alla sola cartella che contiene il database di iMessage, senza aprire tutto il resto del Mac. In quel caso l’Accesso completo al disco smetterebbe di essere il permesso predefinito da concedere per qualsiasi dato personale. Al momento però non è chiaro se questa soluzione sarà davvero praticabile, perché sul funzionamento delle Private Folders circolano ancora pochissimi dettagli.

Fonte: TecnoAndroid