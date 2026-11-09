Arc Raiders, modalità PvE permanente più vicina: parla Embark

Una modalità PvE permanente per Arc Raiders non è ancora stata annunciata in via ufficiale, eppure i segnali che arrivano da Embark Studios puntano sempre più chiaramente in quella direzione. A lasciarlo intendere sono state le parole di Patrick Söderlund, ex CEO di Embark oggi alla guida dei giochi di Nexon, che in una recente intervista ha affrontato il tema insieme al produttore esecutivo Aleksander Grøndal. Al centro della chiacchierata c’era soprattutto l’accoglienza riservata al recente test dedicato proprio al PvE.

Per un periodo limitato i giocatori hanno potuto scegliere partite solo PvE, così da godersi il mondo di gioco senza il timore di finire nel mirino di un altro raider. Le reazioni sono state contrastanti ma nel complesso positive, e lo studio sembra ormai guardare all’idea con occhi decisamente più benevoli. Il dettaglio più interessante però è un altro, perché il team ha ribadito che inserire una simile opzione non sarebbe affatto complicato.

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Perché Embark ha esitato fino a oggi

“Potremmo francamente aggiungere il PvE” ha spiegato Söderlund. “Non è una cosa difficile da fare per noi, ma non volevamo ostacolare o modificare troppo il ciclo di gioco principale. Crediamo che la componente PvP di un gioco PvP e PvE aggiunga la giusta dose di tensione.”

Proprio la volontà di preservare quel senso di minaccia e di mistero che caratterizza Arc Raiders spiega la prudenza degli sviluppatori. C’è anche una questione di storia, visto che il titolo era nato come esperienza esclusivamente PvE e solo dopo una produzione travagliata ha cambiato pelle, trasformandosi in uno shooter extraction con scontri tra giocatori.

In passato Embark riteneva che un cambiamento così radicale del “ciclo emotivo” del gioco fosse “forse non la cosa giusta da fare”. Le cose però sono cambiate. “Ora lo abbiamo provato e ci siamo resi conto che è divertente. Perché non averlo? Magari le persone possono scegliere ciò che preferiscono” ha aggiunto Söderlund. Il dirigente ha anche voluto chiarire il perché di tanta cautela. “La gente potrebbe essersi chiesta perché diavolo non facessimo semplicemente quello che alcuni giocatori chiedevano. Noi guardavamo al quadro complessivo, come dobbiamo fare, e al gioco nella sua interezza, anche per proteggere l’integrità creativa di ciò che abbiamo realizzato, di ciò che aspiriamo a costruire e di ciò che il gioco dovrebbe essere secondo noi.”

Quasi metà delle partite giocate in PvE

A complicare il quadro c’è poi la natura live service del progetto. Secondo Söderlund la community di Arc Raiders è talmente vasta che “non possiamo ignorare il fronte PvE” del tutto. L’obiettivo adesso è “fare un lavoro abbastanza buono da soddisfare tutti i tipi di giocatori senza annacquare l’esperienza complessiva”.

Anche Grøndal vede spazio per il PvE all’interno del gioco e porta numeri piuttosto eloquenti a sostegno di questa tesi. Durante il test quasi il 50% delle partite giocate è stato in modalità PvE, una quota enorme. Alcuni utenti hanno poi “cambiato idea” sul fatto che fosse divertente, ma ci sono stati anche “giocatori che lo hanno adorato in modo assoluto”.

Il produttore esecutivo torna comunque sullo stesso punto, ossia la necessità che il PvE non danneggi “l’integrità dell’esperienza stessa”. Ed è qui che, al di là di un’implementazione tecnica a quanto pare semplice, entrano in gioco implicazioni ben più articolate come l’economia di gioco, la popolazione dei server, l’infrastruttura e la progettazione degli eventi. Gli sviluppatori di Arc Raiders sono consapevoli che il PvE si è rivelato un argomento capace di dividere la community. Per questo hanno promesso che, nel decidere i prossimi passi, la priorità resterà la “salute generale e la godibilità” del gioco.

Fonte: TecnoAndroid