NVIDIA avvia un’indagine su Jensen Huang e il caso Megaspeed

Il consiglio di amministrazione di NVIDIA ha avviato un’indagine indipendente su una presunta operazione di influenza straniera che avrebbe avuto come bersaglio il fondatore e amministratore delegato Jensen Huang. La decisione arriva poco dopo l’ammissione dello stesso Huang di essere stato “infedele” alla moglie. È una vicenda che intreccia vita privata, rapporti con la Cina e sicurezza nazionale americana.

Invece di lasciare che la storia si gonfiasse tra allusioni e pettegolezzi, il colosso dei chip ha scelto di muoversi per primo. Nella nota ufficiale il board di NVIDIA spiega che a guidare l’inchiesta sarà un comitato di consiglieri indipendenti affiancato da legali esterni. La sicurezza nazionale ed economica degli Stati Uniti viene definita prioritaria per l’azienda e per i suoi azionisti. Al momento il consiglio non ha motivo di credere che siano stati compromessi segreti aziendali o la sicurezza del Paese, ma verranno comunque esaminate tutte le informazioni disponibili. Huang sostiene pienamente la verifica e si è impegnato a collaborare. Dal canto suo il consiglio ribadisce fiducia in lui e nella sua squadra e promette ulteriori aggiornamenti.

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NVIDIA: chi è Alice Huang e cosa c’entra Megaspeed

Tutto parte dal 7 novembre, quando un quotidiano economico ha dato conto di un promemoria dell’intelligence statunitense. Secondo il documento il numero uno di NVIDIA potrebbe essere stato preso di mira dalla Cina attraverso Alice Huang, che nonostante il cognome non ha alcun legame di parentela con lui. Si tratta di una dirigente di primo piano di Megaspeed, conosciuta anche come Mega Speed International, società di data center con sede a Singapore.

I due erano stati fotografati insieme in un bar di Taipei nel 2024, più o meno nello stesso periodo in cui Megaspeed avviava un acquisto da diversi miliardi di dollari di chip avanzati per l’intelligenza artificiale prodotti da NVIDIA. Poco dopo l’uscita della notizia Jensen Huang ha fatto circolare tra i dipendenti un messaggio in cui riconosceva di essere stato infedele. Scriveva che le sue azioni avevano ferito la moglie e i figli e che non esisteva alcuna scusa per quello che aveva fatto.

Nel frattempo i repubblicani della commissione Affari esteri della Camera hanno chiesto al manager di presentarsi a un incontro congiunto a porte chiuse sui suoi rapporti con la dirigente di Megaspeed. Nella richiesta Alice Huang viene descritta come una risorsa dell’intelligence della Repubblica Popolare Cinese. L’audizione è fissata per il 18 novembre.

La linea su Pechino e i dubbi sulla tempistica

La vicenda sta spingendo molti a rileggere le recenti scelte dell’azienda verso la Cina. Huang aveva fatto pressioni in prima persona sul presidente Trump per allentare le regole sull’intelligenza artificiale e ammorbidire i limiti alla vendita di chip a Pechino. Era arrivato così a un accordo piuttosto insolito che riconosce al governo americano il 25% dei ricavi derivanti dalla vendita delle GPU H20 e H200 in Cina. Il Dipartimento del Commercio ha poi autorizzato circa due dozzine di aziende cinesi ad acquistare o gestire gli acceleratori H200, comprese realtà con attività quasi inesistenti o uffici vuoti e fatiscenti.

Poi c’è il nodo politico. Dietro la stesura del promemoria ci sarebbe il segretario di Stato Marco Rubio, da tempo considerato un falco nei confronti di Pechino. Il giornalista tecnologico John Fortt ha fatto notare che le accuse deriverebbero da una “sorveglianza elettronica” su Alice Huang, formula che può indicare metodi molto diversi. Ha poi richiamato l’attenzione sul fatto che diverse persone nell’amministrazione erano preoccupate per l’influenza di Huang sulla linea presidenziale di regolamentazione leggera dell’intelligenza artificiale.

Secondo la ricostruzione di Fortt i falchi dell’amministrazione avrebbero preparato e diffuso il documento in vista di un viaggio in Cina al quale Huang inizialmente non era stato invitato. Trump però lo ha voluto comunque con sé e il tentativo di allontanarlo dal presidente è fallito. Ora, a pochi giorni da un nuovo incontro di Trump con i cinesi, le accuse sono diventate pubbliche. Un primo affondo è finito oscurato dalle elezioni di metà mandato. Il secondo, più piccante, è arrivato a fine settimana mentre l’attenzione post elettorale calava. Il dettaglio su Marco Rubio è invece uscito di domenica, pronto per la settimana successiva. Per Fortt chi sosteneva la linea dura e aveva perso la partita dietro le quinte è stato decisamente fortunato che tutto questo sia venuto fuori.

Fonte: TecnoAndroid