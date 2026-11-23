Jensen Huang è di nuovo l’amministratore delegato di Nvidia. Il consiglio di amministrazione ha votato all’unanimità per il suo reintegro a soli undici giorni dalle dimissioni, e a renderlo noto è stata la stessa azienda con una nota ufficiale. Il fondatore riprende fin da subito anche gli altri ruoli che ricopriva prima dell’uscita, cioè quelli di presidente e di membro del consiglio.

L’addio di Jensen Huang era stato annunciato il 12 novembre, dopo le notizie sui suoi rapporti con Alice Huang, ex dirigente di Megaspeed che i servizi segreti americani sospettano abbia lavorato per conto della Cina. Nei giorni seguenti si erano aggiunte altre indiscrezioni su una presunta relazione del manager con Kimberly Powell, vicepresidente della divisione dedicata alla sanità del colosso dei chip. In questo periodo di vuoto al vertice la guida del gruppo era passata a Colette Kress, già a capo della direzione finanziaria.

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Il dietrofront del consiglio e il parere di Washington

A chiarire il motivo del cambio di rotta è stata Nvidia stessa. Gli incontri con Huang avrebbero convinto gli amministratori della sua sincerità e della sua capacità di continuare a condurre la società. Prima di arrivare al voto, però, il board ha voluto confrontarsi con alcuni alti rappresentanti del governo americano. In base alle indicazioni ricevute, l’azienda ritiene che il rientro del fondatore non comporti rischi per la sicurezza nazionale.

Si tratta di una posizione molto diversa da quella espressa appena sei giorni prima. Il 17 novembre, durante la presentazione dei conti trimestrali, Harvey C. Jones aveva infatti escluso l’idea di riportare Huang al comando di Nvidia.

Oggi lo stesso Jones spiega che per il consiglio Huang resta la persona più adatta a guidare l’azienda e che il suo ritorno va nell’interesse di azionisti, dipendenti, partner e clienti. Anche il diretto interessato ha voluto commentare la decisione, ringraziando gli amministratori e Colette Kress per il lavoro svolto in sua assenza. Huang ha detto di voler riprendere l’incarico con “la massima umiltà” e con un “rinnovato impegno”.

Gli altri tasselli dell’organigramma restano al loro posto. Kress continuerà a ricoprire il ruolo di direttrice finanziaria, che del resto non aveva mai lasciato nemmeno durante le settimane in cui guidava il gruppo. Harvey Jones manterrà invece la presidenza del consiglio di amministrazione.

Le indagini vanno avanti e arrivano nuovi controlli

Il reintegro del numero uno non chiude affatto l’indagine indipendente partita dopo le prime rivelazioni. Nvidia ha precisato che il comitato di amministratori indipendenti porterà a termine tutti gli accertamenti, e Huang da parte sua ha ribadito che continuerà a collaborare finché le verifiche non saranno concluse.

Nel frattempo l’azienda ha istituito un comitato per la sicurezza nazionale e il controllo delle esportazioni, composto esclusivamente da consiglieri indipendenti. A supportarlo ci saranno alcuni legali esperti della materia, che potranno contare a loro volta sull’aiuto di specialisti di sicurezza nazionale. La società è inoltre alla ricerca di un responsabile della conformità, una figura che dovrà vigilare sul rispetto delle normative aziendali e riferire al comitato per le nomine e la governance.

Sul fronte esterno restano aperte anche le indagini delle autorità americane. Nvidia ha confermato che continuerà a collaborare con loro.

Fonte: TecnoAndroid