Un classico PlayStation del 1998 si può rigiocare su computer con un aspetto mai visto prima grazie a MediEvil Recomp, il port non ufficiale per PC realizzato dal collettivo di appassionati BlackLabelHQ. Non si parla di una semplice trasposizione da una piattaforma all’altra. Il gruppo ha lavorato anche sulla resa grafica e sulla comodità di gioco, con il risultato che il mondo dell’avventura ora si lascia osservare un po’ più da lontano rispetto a quanto accadeva sulla console originale.

Il punto di partenza resta naturalmente il MediEvil uscito alla fine degli anni Novanta, ricordato ancora oggi per un’estetica che richiama da vicino l’immaginario di Tim Burton e per la varietà dei temi che attraversano i suoi livelli. Sono proprio gli ambienti del capitolo originale a trarre il maggiore vantaggio dagli interventi del team, pensati per superare alcuni dei limiti visivi che caratterizzavano la versione PS1.

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Dal 4:3 al panoramico, con più dettagli a schermo

Il progetto non è spuntato dal nulla. Prima dell’arrivo della versione 1.0, pubblicata poco prima di Halloween, MediEvil Recomp ha attraversato una fase preliminare durata poco più di un mese. In quel periodo il lavoro del gruppo era già accessibile ai fan, che hanno potuto provarlo in anteprima prima del rilascio definitivo.

Tra le novità che saltano subito all’occhio c’è il supporto al formato 16:9. L’immagine riesce così a occupare per intero uno schermo panoramico senza quegli stiramenti fastidiosi che si ottengono quando si adatta a forza il vecchio rapporto 4:3. A questo si aggiungono la possibilità di aumentare la risoluzione e quella di raggiungere frequenze dei fotogrammi superiori a quelle dell’edizione PlayStation, cosa che rende l’esperienza decisamente più fluida.

Anche le texture migliorate giocano un ruolo importante nel cambiamento complessivo. Il terreno e le altre superfici appaiono meno sfocati quando vengono visualizzati alle risoluzioni moderne, un problema tipico dei titoli di quell’epoca portati sugli schermi attuali. C’è poi la distanza visiva, che è stata estesa e permette di scorgere una porzione più ampia di ciascun livello rispetto a quanto mostrava il gioco sulla macchina Sony.

Come funziona il port e la scelta di evitare l’intelligenza artificiale

Per far girare il port serve però un requisito preciso. Occorre infatti possedere una copia dell’edizione nordamericana del gioco e fornirne i relativi dati, perché il pacchetto distribuito dal collettivo non contiene gli asset dell’avventura. Il download del progetto, ospitato su GitHub, va quindi accompagnato dai file estratti dalla propria copia, senza i quali il programma non può funzionare.

Il team ha poi preso una posizione molto netta sul fronte del codice. Gli sviluppatori hanno dichiarato che l’intero lavoro è stato realizzato senza intelligenza artificiale, e la regola vale anche per chi vuole contribuire dall’esterno. Le proposte di modifica scritte con questi strumenti verranno chiuse, a conferma del valore che il gruppo attribuisce al lavoro umano.

MediEvil non è l’unico titolo nel mirino di BlackLabelHQ. Il collettivo sta lavorando anche a una ricompilazione di Castlevania: Symphony of the Night, un altro grande classico che gli autori vogliono portare su PC. Pure in questo caso è stato indicato un approccio privo di codice generato dall’IA, sulla stessa linea seguita per MediEvil Recomp, che intanto è già scaricabile dalla repository del progetto su GitHub.

Fonte: TecnoAndroid