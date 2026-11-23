Il team di sviluppo di GrapheneOS ha deciso di uscire allo scoperto e di accusare pubblicamente Google di ostacolare l’installazione del sistema operativo su smartphone diversi da quelli prodotti a Mountain View. Le accuse non finiscono qui, perché tra gli sviluppatori cresce anche il timore che in futuro l’azienda possa impedire lo sblocco del bootloader sui Pixel, chiudendo così l’unica porta oggi disponibile. Per questo motivo è arrivata una richiesta precisa, cioè l’intervento del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Allo stato attuale GrapheneOS può essere installato soltanto sui Google Pixel. All’elenco dei dispositivi supportati si aggiungerà anche motorola signature 27, anche se per il momento una data di lancio non c’è. L’obiettivo dichiarato sarebbe quello di allargare progressivamente la lista degli smartphone compatibili, ma secondo gli sviluppatori questo piano si starebbe scontrando proprio con l’atteggiamento del colosso californiano.

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Il nodo delle licenze GMS e i sospetti di monopolio

C’è un dettaglio che vale la pena chiarire subito. Sul piano tecnico il rapporto con gli ingegneri di Google funziona senza intoppi e gli sviluppatori lo hanno sottolineato con una certa insistenza. Proprio di recente il team ha messo a punto un sistema per consentire l’uso di FIDO2 e delle passkey in Vanadium, il browser di GrapheneOS, appoggiandosi ai Play Services. Il problema quindi non nasce dal lavoro quotidiano tra tecnici ma dalle decisioni di business prese dai dirigenti.

Stando alle accuse, i vertici di Mountain View vorrebbero impedire che GrapheneOS arrivi sui telefoni di altri produttori. Lo strumento per riuscirci sarebbero i Google Mobile Services, meglio noti come GMS. L’azienda imporrebbe agli OEM il rispetto di termini contrattuali che gli sviluppatori considerano apertamente illegali. Tradotto in termini concreti, un produttore che scegliesse di puntare su GrapheneOS non otterrebbe la licenza per installare i servizi di Google sui propri dispositivi. Una condizione che, per chi realizza smartphone, pesa parecchio.

Non è la prima volta che il sistema Android finisce sotto la lente delle autorità. Gli sviluppatori ricordano infatti che negli Stati Uniti ci sono state diverse azioni legali per violazione delle norme antitrust legate proprio ad Android, mentre in Europa il gruppo si è visto infliggere una sanzione da 4,1 miliardi di euro. Da qui la richiesta di poter parlare direttamente con il Dipartimento di Giustizia americano.

Pixel, bootloader e Play Integrity API

La seconda accusa riguarda il supporto ai Pixel, che oggi rappresentano l’unica base su cui il sistema operativo può girare. Google ha rilasciato le nuove funzionalità esclusivamente per i propri smartphone. Secondo gli sviluppatori, inoltre, l’azienda californiana avrebbe pianificato di bloccare lo sblocco del bootloader sui futuri modelli. Se questo scenario si concretizzasse, l’installazione di GrapheneOS diventerebbe impossibile anche sui telefoni di casa Google, e il progetto si ritroverebbe senza dispositivi su cui funzionare.

Il quadro tracciato dagli sviluppatori comprende anche un terzo comportamento ritenuto illegale, legato all’uso delle Play Integrity API. Si tratta di un servizio che verifica se le app sono state installate da Google Play su dispositivi certificati, e quelli con GrapheneOS non rientrano in questa categoria. È proprio questa la ragione per cui molte app bancarie e l’app IO non funzionano sugli smartphone che montano il sistema operativo alternativo.

Fonte: TecnoAndroid