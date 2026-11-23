Rimuovere completamente One UI da uno smartphone Samsung non è possibile, ma esistono alcuni accorgimenti che permettono di ridurne la presenza e di eliminare le parti meno gradite. L’interfaccia sviluppata dal colosso tecnologico è ormai un elemento fisso di telefoni e tablet del marchio e, per la maggior parte degli utenti, svolge il proprio lavoro in modo più che dignitoso. Questo però non significa che sia perfetta. Le ragioni per volerla sostituire con un insieme di app completamente diverso sono parecchie, e con un minimo di impegno si possono tagliare fuori le funzioni che risultano fastidiose o poco utili nell’uso quotidiano.

Prima di mettere mano alle impostazioni conviene capire cosa sia davvero One UI. Si tratta di un software personalizzato per i telefoni Samsung, ma spesso quello che le persone desiderano cambiare è in realtà il launcher, cioè il componente che stabilisce l’aspetto della schermata Home. È una parte importante del quadro, certo, però One UI comprende anche una serie di funzioni e di app preinstallate che toccano ogni aspetto del dispositivo. Alcuni elementi resteranno sempre attivi, mentre sostituire il launcher e rimuovere altre applicazioni può portare al risultato sperato senza dover cambiare telefono.

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Un launcher alternativo per cambiare il volto di One UI

Intervenire sul launcher è la scelta con l’impatto più evidente sull’aspetto e sul comportamento del telefono. Per fortuna l’operazione è semplicissima, perché questi programmi si scaricano dal Play Store come qualsiasi altra app. Dopo l’installazione basta aprire Impostazioni, toccare il menu App e poi Scegli app predefinite. Alla voce App Home va selezionato il nuovo launcher, che a quel punto prenderà automaticamente il posto di One UI Home ogni volta che si apre il dispositivo.

Tra le soluzioni di terze parti più apprezzate su Android figurano Niagara Launcher e Smart Launcher, anche se le alternative non mancano di certo. Chi preferisce mantenere la schermata Home originale ma adattarla ai propri gusti può contare su una proposta della stessa Samsung per personalizzare il telefono con One UI 9. Si chiama Good Lock e non è un launcher vero e proprio, ma offre una quantità enorme di opzioni capaci di trasformare la Home al punto da risolvere i problemi con l’interfaccia in maniera molto simile.

Come limitare le app preinstallate e alleggerire il telefono

Anche chi è soddisfatto di One UI si ritrova con parecchie applicazioni di cui farebbe volentieri a meno. Di serie l’interfaccia include un pacchetto di programmi per le funzioni di base, che spaziano dal monitoraggio della salute al portafoglio digitale. Funzionano bene, nessuno lo mette in dubbio, ma in giro ce ne sono molti altri che fanno esattamente le stesse cose e non ha senso tenere quelli integrati se restano inutilizzati.

Trattandosi di app di sistema, la maggior parte non può essere cancellata del tutto, però è possibile nasconderle e ridurre lo spazio che occupano in memoria. Il percorso parte da Impostazioni, poi App, digitando Samsung nella barra di ricerca. A quel punto si tocca l’applicazione da eliminare. Alcune, come Notes, consentono la disinstallazione completa. Se l’opzione non compare bisogna aprire il menu con i tre puntini in alto a destra e scegliere Disinstalla aggiornamenti. L’app rimarrà sul telefono ma occuperà molto meno spazio di archiviazione.

Fatto questo si può anche evitare che le icone delle app rimaste affollino lo schermo. Nelle Impostazioni si entra in Schermata Home e si scorre fino a Nascondi app nelle schermate Home e App. Basta selezionare le applicazioni che non si vogliono più vedere e spariranno dalla vista. Non è una soluzione perfetta, ma rende lo smartphone Samsung decisamente più semplice da navigare.

Fonte: TecnoAndroid