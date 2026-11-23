Tra le offerte più interessanti del Black Friday su Amazon spicca la Surface Pro, il tablet ibrido di Microsoft che unisce la praticità di una tavoletta alla sostanza di un portatile. La versione con processore Snapdragon X Plus e 256 GB di memoria scende a 799 euro invece di 1.149 euro, con un taglio del 30% applicato direttamente al momento dell’acquisto. Si tratta di uno sconto che difficilmente durerà a lungo, perché le scorte rischiano di esaurirsi in fretta e, una volta finite, potrebbero passare mesi prima di rivedere un prezzo simile.

Il dispositivo è pensato per accompagnare tanto le giornate di lavoro quanto i momenti di svago, grazie a un formato compatto e a prestazioni di tutto rispetto. Amazon mantiene anche durante questa edizione 2026 i suoi vantaggi abituali, a partire dalla spedizione gratuita che porta il tablet a casa in pochi giorni. Resta valida la garanzia Microsoft di due anni, esattamente come se l’acquisto avvenisse dal produttore.

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Surface Pro con Snapdragon X Plus a 799 euro per il Black Friday: resi lunghi e tempo per pensare ai regali

C’è poi un dettaglio che fa comodo a chi vuole muoversi in anticipo con i regali di Natale. Il reso è possibile fino al 15 gennaio 2027, e la cosa non riguarda solo la Surface Pro ma tutto il catalogo dei prodotti in promozione. Si evita così la corsa dell’ultimo minuto nei negozi e si approfitta degli sconti in corso. Nel caso il regalo non convinca, gennaio lascia tutto il margine per una restituzione gratuita con rimborso completo.

Cosa offre la Surface Pro

Lanciata da Microsoft a giugno 2025, la Surface Pro nasce per trasformarsi all’occorrenza in un vero computer portatile. Questa versione in colore platino misura 274 x 190 x 7,8 mm e pesa 686 grammi. La scocca in alluminio integra un cavalletto regolabile fino a 165 gradi, così da trovare sempre l’inclinazione giusta, mentre lo schermo touch gode di un trattamento antiriflesso e di un vetro rinforzato.

Il pannello è un LCD PixelSense da 12 pollici con risoluzione di 2.196 x 1.464 pixel, pari a 220 ppi, in formato 3:2. La frequenza di aggiornamento arriva a 90 Hz anche se di base è impostata a 60 Hz, e la luminosità massima tocca i 400 nit. Sono supportati i profili colore sRGB e Migliorato insieme alla regolazione adattiva di colori e contrasto. Sul fronte audio ci sono due altoparlanti stereo da 2W compatibili con Dolby Atmos e due microfoni Studio, utili per video e chiamate.

Davanti trova posto una fotocamera Surface Studio Full HD a 1080p compatibile con gli effetti Windows Studio, come l’inquadratura automatica, la sfocatura dello sfondo e il contatto visivo. Dietro c’è invece un sensore da 10 MP capace di scattare foto e girare video in 4K. Lo sblocco avviene tramite il riconoscimento del volto con Windows Hello, che rende più sicuro l’accesso.

A muovere tutto ci pensa il Qualcomm Snapdragon X Plus a 8 core, affiancato da una GPU Adreno per la grafica e da un’unità neurale Hexagon da 45 TOPS. La configurazione comprende 16 GB di RAM LPDDR5x e 256 GB di archiviazione UFS. Il sistema operativo è Windows 11 Home con le funzioni Copilot+ PC, cioè gli strumenti di intelligenza artificiale integrati in Windows, che sfruttano la NPU per velocizzare le operazioni compatibili. Abbinando accessori come la tastiera e la penna Surface Slim Pen, il tablet diventa a tutti gli effetti un portatile.

La batteria da 38,8 Wh garantisce fino a 16 ore di riproduzione video in locale oppure 12 ore di navigazione web attiva. È supportata la ricarica rapida con un alimentatore USB C da almeno 45W. Quanto alle porte, la Surface Pro offre due ingressi USB C 3.2 che gestiscono trasferimento dati, ricarica e uscita video DisplayPort 1.4a, con la possibilità di collegare due monitor 4K a 60 Hz. La connettività senza fili include WiFi 7 e Bluetooth 5.4, il tutto a meno di 800 euro su Amazon per questo Black Friday.

Fonte: TecnoAndroid