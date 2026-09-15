Nvidia, Jensen Huang mette Trump in vivavoce sull’AI

Sul palco dell’All-In Summit è successa una cosa che raramente si vede in un evento di settore: Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, ha risposto a una telefonata del presidente Donald Trump e invece di allontanarsi dietro le quinte ha attivato il vivavoce davanti a tutta la platea. Il messaggio arrivato dall’altro capo della linea è stato tanto diretto quanto discutibile nei toni: i timori sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale sarebbero una “bufala” e, testuali parole, “i robot non prenderanno il controllo”.

Non era la prima volta che Huang riceveva una chiamata presidenziale mentre lavorava. La differenza, lunedì, stava nella scenografia. Un conto è appartarsi con il telefono all’orecchio, un altro è trasformare una conversazione privata in un intervento pubblico improvvisato, con centinaia di persone in sala e microfoni accesi. Il capo di Nvidia ha scelto la seconda strada, e la voce del presidente è diventata parte dello spettacolo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Nvidia, Jensen Huang e il vivavoce che diventa dichiarazione politica

C’è un aspetto che conviene mettere a fuoco subito: quando il presidente degli Stati Uniti liquida come “hoax” le preoccupazioni su dove sta andando l’intelligenza artificiale, quella frase non resta confinata alla sala di un podcast. Diventa una posizione, un segnale rivolto a investitori, aziende e regolatori. E il fatto che a fare da amplificatore sia stato proprio Jensen Huang, cioè l’uomo alla guida dell’azienda che fornisce buona parte dei chip su cui gira l’attuale ondata di AI, rende la scena ancora più significativa.

L’All-In Summit, organizzato dai conduttori dell’All-In Podcast, è da tempo un punto di ritrovo per chi in Silicon Valley ama mescolare tecnologia, finanza e politica senza troppi filtri. Un contesto, insomma, dove una telefonata in diretta col presidente non stona affatto. Anzi, funziona come momento clou, di quelli che poi rimbalzano ovunque nel giro di poche ore.

Una settimana ad alta tensione per l’AI

La chiamata è arrivata in giorni già piuttosto agitati per il settore. Nel fine settimana precedente, il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, aveva pubblicato un saggio lungo e ragionato intitolato “We Must Pace the Frontier”, nel quale sosteneva la necessità di rallentare la corsa allo sviluppo dei modelli più avanzati. Un testo che va nella direzione esattamente opposta rispetto a quella indicata dal presidente al telefono.

Due visioni che si sfiorano senza toccarsi, insomma. Da una parte chi costruisce sistemi di AI e invita a moderare il passo, consapevole di quanto in fretta stia crescendo tutto. Dall’altra chi, dalla Casa Bianca, riduce la questione a un allarmismo infondato e rassicura la platea con una formula da battuta finale. In mezzo c’è Huang, che quella corsa la alimenta materialmente con l’hardware di Nvidia e che negli ultimi anni si è trovato sempre più spesso a fare da ponte tra il mondo tecnologico e quello politico.

Vale la pena ricordare che il manager era stato fotografato lo scorso 2 settembre 2026 durante il G20 Innovation Ministerial a Chapel Hill, in North Carolina, altro segnale di quanto la sua agenda ormai assomigli a quella di un capo di Stato più che a quella di un dirigente d’azienda. Le apparizioni pubbliche si moltiplicano, i tavoli istituzionali pure.

Il risultato di lunedì è che il dibattito sui rischi dell’intelligenza artificiale, che fino a poco tempo fa viveva soprattutto in convegni accademici e documenti tecnici, si è spostato di colpo sul palco di un summit di investitori, con il presidente in vivavoce e una sala che ascoltava. Le parole sui robot che non prenderanno il controllo sono state pronunciate lì, senza contraddittorio, davanti a un pubblico che nel settore ci lavora e ci investe.