Capire quanto siano davvero veloci le porte USB di un computer è meno scontato di quanto possa sembrare, eppure si tratta di un controllo semplice che aiuta a non sprecare soldi in accessori inutili. Per farlo bastano due programmi, uno pensato per Windows e l’altro per macOS, entrambi gratuiti e affidabili, in grado di mostrare la velocità effettivamente supportata dai propri dispositivi.

Il punto di partenza è abbastanza evidente a chiunque abbia acquistato un portatile, una chiavetta o un disco esterno negli ultimi anni. Lo standard USB è ormai presente su quasi tutti i dispositivi in circolazione, dal computer di casa alle periferiche più comuni. E proprio questa diffusione così capillare porta con sé una certa confusione, perché per usare praticamente qualsiasi tipo di accessorio bisogna fare i conti con porte e cavi diversi tra loro, non sempre facili da distinguere a colpo d’occhio.

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Perché conviene conoscere la velocità reale delle porte USB

Sapere con precisione cosa sono in grado di offrire i propri connettori USB significa evitare brutte sorprese. Il ragionamento è piuttosto lineare: se un computer non supporta una determinata velocità di trasferimento, acquistare un accessorio più rapido e quindi spesso più costoso rischia di non portare alcun vantaggio concreto. Il collegamento, alla fine, andrà al passo dell’elemento più lento della catena.

Lo stesso discorso vale per i cavi, che vengono spesso considerati un dettaglio secondario ma che contribuiscono anch’essi al risultato finale. Avere un quadro chiaro della situazione permette di fare scelte più consapevoli, sia quando si tratta di comprare un nuovo dispositivo sia quando si vuole semplicemente capire perché un trasferimento di file sembra procedere con più lentezza del previsto. Insomma, prima di mettere mano al portafoglio, verificare le prestazioni delle porte USB già disponibili è un passaggio che vale la pena fare.

C’è poi un aspetto pratico da non sottovalutare. Chi lavora spesso con file pesanti, backup o archivi esterni ha tutto l’interesse a sapere su quale ingresso collegare le proprie periferiche per ottenere il massimo. Un controllo del genere, fatto una volta sola, può tornare utile per molto tempo e semplificare parecchio la gestione quotidiana degli accessori collegati al computer.

Due programmi gratuiti per Windows e macOS

Per scoprire la vera velocità supportata dai propri dispositivi non serve essere esperti né spendere nulla. Esistono infatti due software dedicati, uno per ciascun sistema operativo, che consentono di ottenere queste informazioni in modo diretto. La scelta dipende quindi soltanto dalla piattaforma utilizzata: chi ha un PC con Windows può affidarsi a una soluzione specifica, mentre chi usa un Mac con macOS ha a disposizione un’alternativa pensata appositamente per il sistema di Apple.

Il vantaggio principale di questi strumenti gratuiti sta proprio nella loro accessibilità. Non richiedono abbonamenti né costi nascosti e, allo stesso tempo, vengono considerati affidabili nel restituire dati concreti sulle prestazioni delle porte. Questo li rende adatti non solo agli utenti più smaliziati, ma anche a chi ha semplicemente bisogno di capire se il proprio computer è all’altezza di una nuova periferica.

In un panorama in cui porte e cavi si moltiplicano e si somigliano sempre di più, poter contare su un controllo rapido sulle proprie porte USB diventa un piccolo aiuto concreto. Con uno di questi due programmi installato, che si tratti di Windows o di macOS, è possibile conoscere la velocità effettiva dei collegamenti disponibili e valutare con maggiore attenzione ogni futuro acquisto legato allo standard USB.

Fonte: TecnoAndroid