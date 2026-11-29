Due auto di lusso rubate negli Stati Uniti sono state ritrovate in Italia, nascoste dentro un container sbarcato nel porto di Prà a Genova, e adesso si trovano sotto sequestro. A scovarle sono stati i militari della Guardia di Finanza insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al termine di un lavoro di monitoraggio sui flussi di vetture di grossa cilindrata che dagli USA viaggiano verso l’Unione europea.

Il riciclaggio di veicoli, del resto, rappresenta da tempo un affare molto redditizio per la malavita. Un “business profitable”, come lo chiamerebbero in America, con un giro che vale milioni anche dalle nostre parti. Non è un caso che la polizia stradale abbia avviato in tutta Italia verifiche a tappeto, concentrate soprattutto sulle macchine arrivate dall’estero. Sotto la lente sono finiti i documenti rilasciati al momento dell’immatricolazione da agenzie e motorizzazioni civili, incrociati poi con le banche dati delle Case costruttrici per scovare eventuali incongruenze.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il container sbarcato a Genova e quei documenti che non tornavano

Lo scalo di Prà è uno dei principali snodi commerciali del Paese. Gestito nell’ambito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ha un peso strategico nei traffici con l’Asia e nella logistica diretta verso il Nord Italia e il Centro Europa. Proprio qui è attraccata la nave partita dagli Stati Uniti che trasportava il container con le due vetture di alto valore finite poi al centro dell’indagine.

Tutto è partito da un’attività informativa e investigativa mirata. Durante i controlli i finanzieri hanno individuato alcuni container destinati alla Germania, con un carico descritto in maniera piuttosto generica come “autovetture”. Analizzando la documentazione doganale e commerciale sono emerse quasi subito alcune anomalie. Gli accertamenti successivi, svolti anche con lo scanner in dotazione al porto genovese, hanno fatto il resto. Una volta concluse le verifiche sul carico è venuto fuori che due dei tre mezzi trasportati non corrispondevano affatto a quelli indicati nelle carte acquisite.

La collaborazione con le autorità americane e il sequestro

Determinante è stato il contributo della U.S. Customs and Border Protection, l’agenzia che fa capo al Department of Homeland Security, cioè il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti. Gli accertamenti oltreoceano hanno chiarito che i due veicoli erano privi della documentazione necessaria e risultavano rubati sul territorio statunitense. Informata l’Autorità Giudiziaria locale, è stato disposto il sequestro delle auto con le ipotesi di reato di riciclaggio e falso in atto pubblico.

La CBP è la principale agenzia federale incaricata di far rispettare la legge all’interno del DHS. Istituita il 1° marzo 2003 e con sede a Washington, si occupa di regolamentare e agevolare il commercio internazionale, riscuotere i dazi sulle importazioni e vigilare sul rispetto delle normative in materia di commercio, dogane e immigrazione. Può contare su una forza lavoro enorme, oltre 58.000 dipendenti tra funzionari e agenti, specialisti in agricoltura, piloti di aerei, esperti commerciali, personale di supporto alle missioni e unità cinofile, e proprio per questo si rivela indispensabile in operazioni di questa portata.

Sul versante italiano, l’intervento della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane rientra nel monitoraggio costante dei mezzi di grossa cilindrata che partono dagli Stati Uniti con destinazione il mercato europeo. I controlli congiunti tra Dogane e Fiamme Gialle restano uno strumento essenziale per frenare i traffici illeciti internazionali che passano dai porti.

Fonte: TecnoAndroid