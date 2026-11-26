Jensen Huang è appena tornato alla guida di NVIDIA e, come primo passo, ha scelto di presentarsi davanti ai dipendenti per chiedere scusa. Il CEO ha ammesso apertamente di aver violato il codice di condotta dell’azienda e ha respinto con decisione l’idea che il suo reintegro sia stato sollecitato dal governo statunitense. Questa versione però non coincide del tutto con quella di Donald Trump, che ha confermato di essere stato coinvolto e ha perfino parlato di un possibile perdono nel caso in cui il manager dovesse essere incriminato.

Le scuse ai dipendenti e la terapia quotidiana

Davanti al personale Huang ha descritto quella riunione come la seconda più difficile della sua vita. La prima, ha raccontato, è stata quella con Lori, la moglie con cui è sposato da oltre 40 anni. Il numero uno di NVIDIA non ha cercato di ridimensionare la vicenda. Ha parlato senza filtri di gravi errori personali e ha rivelato di essere in terapia per 90 minuti al giorno, un dettaglio che raramente un amministratore delegato condivide con i propri collaboratori.

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Sul fronte delle regole interne il dirigente ha riconosciuto di aver infranto il codice di condotta aziendale, ma ha voluto chiarire un aspetto che considera centrale. Una violazione di questo tipo, secondo la sua ricostruzione, non comporta in automatico il licenziamento. Ogni situazione va esaminata alla luce dei fatti e delle circostanze specifiche, e proprio questa valutazione caso per caso ha reso possibile il suo ritorno al vertice del gruppo.

Il ruolo di Trump e la smentita sulla politica

Il passaggio più delicato del discorso riguarda i rapporti con Washington. Jensen Huang ha ringraziato il governo per aver fornito garanzie sui rischi legati alla sicurezza nazionale, ma ha negato che Donald Trump sia intervenuto in prima persona per orientare la scelta del consiglio di amministrazione. Il Presidente degli Stati Uniti, dal canto suo, ha raccontato una storia diversa e ha confermato il proprio coinvolgimento nella vicenda.

Il manager ha bollato come del tutto false le voci secondo cui il suo rientro sarebbe stato voluto dai vertici dell’amministrazione americana. A suo dire il consiglio di amministrazione si è limitato a fare il proprio lavoro, esattamente come avrebbe dovuto. Poi il tono si è fatto ancora più netto. Huang ha invitato i dipendenti a non pensare nemmeno per un istante che la politica abbia un peso, anche minimo, nelle decisioni dell’azienda, definendo NVIDIA una realtà assolutamente apolitica. Ha aggiunto di non gradire discussioni di questo genere in ufficio e ha chiesto di riservarle alla sfera privata, perché tra le mura dell’azienda preferisce di gran lunga che si parli di lavoro.

Le indagini sulle esportazioni in Cina e l’ipotesi del perdono

Sullo sfondo restano diverse inchieste che riguardano le attività del colosso dei semiconduttori, con un’attenzione particolare alle esportazioni di chip in Cina. Il fascicolo è tutt’altro che archiviato e il CEO dovrà presentarsi davanti ad almeno tre commissioni del Congresso per essere ascoltato sulle operazioni dell’azienda. È proprio in questo quadro che si inseriscono le parole di Trump sul perdono presidenziale. Il Presidente ha spiegato di essere pronto a firmarlo qualora il capo di NVIDIA venisse incriminato, pur dicendosi convinto che alla fine non ci sarà bisogno di arrivare a tanto.

Fonte: TecnoAndroid